Im Tägernauerholz in Gossau soll eine neue Deponie entstehen. (Bild: Archiv)

Der Gemeinderat Grüningen unterstützt den Änderungsantrag der Gemeinde Gossau zum Richtplan des Kantons Zürich, wie er mitteilt. Dabei soll auf die Vergrösserung der Deponie Gossau/Egg, Lehrüti, verzichtet werden. Aus Sicht der Standortgemeinde Gossau soll dieser Deponiestandort, unmittelbar neben zwei anderen grossen Deponiestandorten auf Gossauer Gemeindegebiet, grundsätzlich gestrichen werden.

Wenn der Deponiestandort Lehrüti erhalten bleibt, können die Exekutiven der beiden Gemeinden «in keinem Fall einer Vergrösserung des Deponievolumens» zustimmen. Allenfalls solle das Kreismodell in der Region Gossau-Grüningen-Egg dahingehend angepasst werden, dass neu «maximal ein Standort» möglich sein soll und nicht «maximal ein Standort pro Deponietyp».

Der Gemeinderat Grüningen setzt sich laut seiner Mitteilung vehement dafür ein, dass das Gebiet Grüningen/Gossau/Egg/Mönchaltorf nicht zum Deponiestandort des Kantons Zürich wird. Grüningen sei vor allem durch die vorgesehene Deponie im Tägernauerholz/Leewald betroffen. Aber auch die geplante Deponie Lehrüti in Gossau werde die Gemeinde Grüningen mit mehr Lastwagenverkehr belasten.

Mönchaltorf siehts gleich

Der Grüninger Haltung schliesst sich auch der Gemeinderat Mönchaltorf an und bekräftig in seiner Stellungnahmen, dass in der Region Gossau/Mönchaltorf/Grüningen/Egg unabhängig vom Standort zur gleichen Zeit maximal eine Deponie betrieben werden dürfe, wie das normalerweise die Regel sei. Zudem fordern die Mönchaltorfer, dass die Deponie Leerüti zwischen Gossau und Egg ebensowenig wie jene im Tägernauerholz zwischen Gossau und Grüningen ausgebaut werden solle. Der Nachweis dieser Mehrvolumen sei schlicht nicht erbracht.

Schliesslich schreibt der Gemeinderat Mönchaltorf, die Zufahrt für die neu geplante Deponie müsse über einen Abzweiger der Hochleistungsstrasse Forch-Hinwil geregelt werden - und nicht via Gemeindegebiete.