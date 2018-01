Urs Graf will die Nachfolge seiner Parteikollegin Annemarie Beglinger als Gemeindepräsident antreten. (Fotos: PD/Seraina Boner)

Die FDP Mönchaltorf hat in einer Pressemitteilung ihre Kandidaten für die Gemeindewahlen am 15. April bekannt gegeben. Für den Gemeinderat kandidieren Urs Graf (bisher), Hans-Rudolf Galliker (bisher), Bernhard Kaderli (bisher) und neu Christina Thomas.

Urs Graf tritt ebenfalls als Kandidat für das Gemeindepräsidium zur Wahl an. Für die Schulpflege hat die FDP Claudia Nef (bisher) und Carmela Schnyder (parteilos, neu) nominiert, für die Rechnungsprüfungskommission Patrick Scheidegger (bisher) und Rolf Bätscher (parteilos, bisher) und für die Sozialbehörde Hano Oertle (bisher) und Dania Kobler (parteilos, bisher).

FDP mit eigener Nachfolgelösung

«Die FDP Mönchaltorf tritt somit mit engagierten, starken und im Dorf verwurzelten Kandidierenden an, mit denen die anstehenden anspruchsvollen Aufgaben in der Gemeinde kompetent angegangen werden können», heisst es in der Mitteilung. Die Partei freue sich, dass nach dem Rücktritt von Gemeindepräsidentin Annemarie Beglinger mit Urs Graf wiederum ein Kandidat aus den eigenen Reihen zur Wahl steht. (zo)