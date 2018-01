«Nach einer längeren Anreise sind wir am 30.Dezember in San Francisco angekommen und haben unsere Hotelzimmer im «Hyatt Regency San Francisco Airport» bezogen. Viel Zeit um sich die Stadt anzuschauen hatten wir nicht. Lediglich am 1.Januar Nachmittags bis spät Abends lag ein Ausflug zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten drin:

Wir begannen mit einem Spaziergang über den Pier 39 zu den Seelöwen mit Blick nach Alcatraz als Fotomotiv. Danach in Richtung Lombard Street um einen Blick auf die Kurvenstrasse in der Ferne zu machen. Zum Schluss ging es noch an den Strand um die Golden Gate Brücke zu bestaunen. Das war ziemlich beindruckend.

Claudia Beeler in Aktion:

Vertrautmachen mit dem Tanzboden

Die restlichen Tage waren dem Turnier vorbehalten. Am 4.Januar startete mein Wettkampf. Also musste ich früh aufstehen: Duschen, Haare und Makeup. Tanzkleider ein letztes Mal kontrollieren und bereitlegen, Trainingsoutfit und Country-Stiefel anziehen und los gings zum Aufwärmen. Ab 7 Uhr Ortszeit wurden alle Musiktitel der Kategorien Classic Newcomer und Novice eingespielt damit alle Tänzer die Gelegenheit hatten die Choreografien nochmals anzutanzen und sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen: Wie ist der Tanzboden, wo gehen wir zur Tanzfläche und wo wieder weg.

Und ganz Wichtig: Wo sitzt die Jury? Das hat man zwar an den Vortagen bei den anderen Wettkämpfen schon gesehen, aber aus der Perspektive des Tänzers schaut es anders aus. Letzte Anweisungen durfte mir mein Trainer schon ab dem Betreten des Austragungsortes nicht mehr geben, denn er sitzt selber in der Jury. Um Punkt 8 Uhr wurde dann mit dem Wettkampf der Kategorien Classic Newcomer und Novice gestartet. Ich war auch gleich als erstes dran, da Novize-Tänzer einen Tanz mehr tanzen müssen und mit den älteren Alterskategorien begonnen wird.

«Zur Musik von LaLaLand»

Mit viel Freude habe ich meinen ersten Tanz, den Englischwalzer, getanzt. Alles lief so gut wie noch nie! Zwischen den Tänzen mussten wir jeweils ein anderes Kleid anziehen.

Durch die Grösse des Turniers mussten wir recht lange warten und dabei aufpassen dass wir nicht zu stark auskühlen. Als nächstes waren dann Pulse (Jive) und Cuban (Cha Cha Cha) dran. Alles war wundervoll und hat geklappt wie ich es mir vorgestellt hatte, ein super Gefühl. Zum Schluss war dann der Stage (eine Art Showtanz) an der Reihe. Dieser war in meiner Kategorie zu einer Musik aus dem Film «LaLaLand». Als dann alle Tänzer ihr Können gezeigt hatten, hiess es nochmals Warten. Die Rangverkündigung fand anschliessend an den jeweiligen Wettbewerbs-Block statt und musste dafür zuerst vorbereitet werden. Während dieser Wartezeit wurde Musik zum Tanzen gespielt, damit einem diese kürzer vorkam.

Durcheinander auf dem Podest

Dann war es endlich soweit: Die Awards wurden ausgerufen. Gespannt habe ich zusammen mit meinen Begleitern, meinen vier Mitstreiterinnen und dem Publikum auf meine Kategorie und die Platzierung gewartet. Eine Tänzerin nach der anderen aus meiner Division wurde nach vorne gerufen: Fünf werden ausgezeichnet. Als dann vier von uns auf dem Podest standen, gab es ein kleines Durcheinander: Es wurde jeweils pro Rang eine Tänzerin aufgestellt, dann hiess es diejenige auf dem 3. Platz muss auf den 2. Platz. Die armen Platzierten haben schon gemeint sie müssen tauschen, dem war dann aber doch nicht so. Es gab keinen 3. Platz, denn zwei Damen hatten die gleiche Punktzahl und somit teilten sie sich den 2. Platz. Und ich stand immer noch da ohne Platzierung. Wegen dem Durcheinander wusste ich gar nicht recht was los war und wartete erst einmal ab wie es weiterging.

Doch dann hiess es: First Place Overall: Nummer 340 Claudia Beeler, 1. Platz Walzer, 1. Platz Pulse, 1. Platz Cuban und 1. Platz Stage. Ich hab’s geschafft! Dieses Gefühl war einfach so toll, unbeschreiblich. Mit diesem Sieg habe ich nun meine Punkte für die nächsthöhere Kategorie: Intermediate. Als nächstes starte ich 2018 in der nächsten Stärkeklasse und somit in über 5 Choreografien die ich zuerst lernen und trainieren muss.»

Aufgezeichnet von: Deborah von Wartburg