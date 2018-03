Die Naturstation Silberweide am Greifensee ist von einer wunderbaren Idylle umgeben. Für die Mitarbeiter herrscht diese Woche rund um die Naturstation jedoch hektischer Betrieb. Nach dem Winter sind die Vorbereitungen für die neue Saison noch voll im Gange. Es wird gehämmert, gebaut und montiert. Es ist der Endspurt vor der Ausstellungseröffnung am Karfreitag. «Zurzeit befinden wir uns in der Abschlussphase und alles ist ein wenig hektisch, doch wir freuen uns sehr, den Besuchern unsere Ausstellung zu zeigen», meint die Biologin Hannah Bichsel, die in der Naturstation zurzeit ein Praktikum absolviert.

Durchgang bei Mondschein

Die Ausstellung «Tiere bei Nacht» ist besonders. «Wir haben uns darum bemüht, eine möglichst realitätsnahe Umgebung zu schaffen, um den Besuchern zu zeigen, wie die Nachttiere tatsächlich leben», erklärt Hannah Bichsel. Mit einer Taschenlampe ausgestattet, betritt man einen dunklen Raum, der mit einem künstlichen Mond erhellt wird. Die Lichtstärke des Mondes ist allerdings eher schwach bemessen. So, wie es die Tiere im Naturgebiet um den Greifensee selbst erleben. «Die Kinder mögen es erfahrungsgemäss, eine Taschenlampe zu benutzen und gleichzeitig verringert sich die Gefahr, dass sie die ausgestopften Tiere anfassen», so Hannah Bichsel. Sie wird morgen persönlich zwei Führungen leiten.

Vom Fuchs bis zur Rohrdommel

Zum Start des Rundgangs, stehen die Besucher vor einer Gartenkulisse in Mönchaltorf. Nachts bedient sich der Fuchs an einem stehengelassenen Müllsack und gönnt sich ein Festmahl. Daneben getraut sich der Maulwurf an die Erdoberfläche, um den Schutt für seinen Bau zu entsorgen. Im Dachstock des Hauses wartet ein anderer Hausgast. Nachts ist der Steinmarder nämlich besonders aktiv, während der Siebenschläfer nebenan darauf hofft, noch nicht aus dem Winterschlaf gerissen zu werden.

Die Reise geht weiter in den Wald neben dem Aabach, wo der Dachs, der Feldhase und der Waldkauz zuhause sind. Hoch oben auf einem Ast singt die Nachtigall, um das eigene Paarungsrevier zu verteidigen. Im Teich hüpfen die Insekten umher – ja sogar Muscheln sind zu finden.

Im «Ried» zwischen dem Schilf, baut sich der Biber seine Pfade und nagt im bis zum Winterende noch an Holzrinden, bis er im Sommer nach Beeren und Pflanzen sucht. «Biber sind Veganer», sagt Bichsel. Perfekt an die Umgebung angepasst, versteckt sich ein ganz besonderer Vogel: Die Rohrdommel im Dickicht zu finden, ist beinahe unmöglich.

Die Ausstellung zum Thema «Tiere bei Nacht» findet morgen um 14 Uhr in der Naturstation Silberweide an der Seestrasse 37 in Mönchaltorf statt. Eine zweite Führung folgt um 15.30 Uhr. Die Naturstation bleibt bis am 28. Oktober 2018 jeweils am Mittwoch und von Freitag bis Sonntag geöffnet.

Der Erlebnispfad rund um die «Silberweide» wird um zwei Stationen erweitert. In der Nähe vom Aabach entsteht die Station Specht, wo Besucher vieles über heimische Spechtarten erfahren und mit einem Audiogerät die Klopfgeräusche vernehmen. Neu ist auch die Station «Nah und Fern». Eine sieben Meter lange Holzbeige bietet eine Sitzfläche auf dem Erlebnispfad, mit Blick in die Alpen. Mit Lupen kann man nach den kleinsten Lebewesen auf die Suche gehen. lda