Die Gemeindeverordnung der Zürcher Gemeinden wird nach fast hundert Jahren einer Totalrevision unterzogen. Seit dem ersten Januar dieses Jahres ist die neue Gemeindeordnung des Kantons in Kraft.

Das neue Gemeindegesetz erfordere bis spätestens am 31. Dezember 2021 umfangreiche Anpassungen an den Gemeindeordnungen aller Zürcher Gemeinden, schreibt der Gemeinderat von Mönchaltorf in einer Mitteilung. Er verfolge das Ziel, die Mönchaltorfer Gemeindeordnung noch vor den Wahlen zu revidieren, damit sie auf den Beginn einer Behördenamtsdauaer in Kraft treten könne.

Abstimmung über mehr RPK-Kompetenzen

Am 30. September hatten RPK-Präsident Andreas Flükiger und Vize-Präsident Patrick Scheidegger dem Gemeinderat Mönchaltorf eine Einzelinitiative eingereicht, welche verlangt, dass die revidierte Gemeindeordnung mit der Variante einer Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) zur Abstimmung gebracht wird. Die RGPK würde die Geschäftsführung des Gemeinderates, der Schulpflege und der Verwaltung in Bezug auf abgeschlossene Geschäfte während des Jahres überprüfen und entsprechend Bericht erstatten. Flükiger sagt, die RGPK sei eigentlich schon Praxis. Eine Abgrenzung zwischen Prüfung der Rechnung und des Geschäfts sei oft schwierig. Eine offizielle RGPK würde diesem Umstand Rechnung tragen und keinerlei Mehraufwand bedeuten.

Der Gemeinderat empfiehlt die neue Gemeindeordnung mit der bisherigen Variante (nur Rechnungsprüfungskommission). Die Begründung: Er ist überzeugt, dass die gewünschte Änderung zu einer Aufblähung der politischen Gemeindestruktur führt. Er möchte die Prüfung auf die sachliche Angemessenheit auch in Zukunft den Stimmbürgern überlassen.

Am 4. März entscheiden die Mönchaltorfer Stimmberechtigten über die neue Gemeindeordnung und welche Variante sie bevorzugen. Am Dienstag, 30. Januar informiert der Gemeinderat zu dem Thema. Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr im grossen Saal im Gemeindezentrum Mönchhof.

Die neue Gemeindeverordnung verfolgt laut Medienmitteilung der Gemeinde Mönchaltorf das Ziel, dass die Gemeinden ihre Aufgaben eigenständig, demokratisch abgestützt und wirtschaftlich erbringen können.



Die wesentlichen Änderungen der neuen Ordnung sind sind die Folgenden:



-Die Organisationsspielräume der Gemeinden werden erweitert

-Die kantonalen Vorgaben bezüglich Gebühren fallen weg (Gemeinden sind neu frei in der Ausgestaltung)

-Die Rechnungslegung wird an das Rechnungslegungsmodell 2 angepasst (Annäherung an Privatwirtschaft, mehr Transparenz durch Reporting)

-Versammlungsgemeinden wird die Möglichkeit gegeben, eine Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zu schaffen

-Zweckverbände sind neu selber vermögensfähig (Vertragsänderungen müssen an der Urne abgesegnet werden)

-Die kantonalen Beiträge für Gemeindefusionen werden neu gestaltet (Pauschalbeiträge für Projektkosten, Zusammenarbeitsverträge, Entschuldungsbeiträge)