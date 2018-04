«I dem Dorf won i her chome, hed de Mezger föif Chend», singt Dabu von Dabu Fantasic in seinem neuen Song «Miin Ort». Mit «dem Dorf» ist Mönchaltorf gemeint — jene Gemeinde, in der der Sänger aufgewachsen ist. Nicht verwunderlich, dass Dabu die Promo-Tour für das eben erst veröffentlichte Album «Softdrinks» genau dort beginnt, wo alles anfing — in Mönchaltorf.

Zwischenhalt macht er auch beim Metzger Bleicher, den er in seinem Song besingt. «Ich habe ihm gesagt, dass ich für den Release bei ihm spielen komme», sagt Dabu in einem Video. Der Metzger habe zugestimmt, unter einer Bedingung. «Wenn du schon kommst, dann stellen wir Stühle und einen Grill auf und machen eine ‹Dabu-Wurst›», zitiert Dabu den Mann.

Auf Tour durch die Schweiz

Dabu ist die ganze Woche in der ganzen Schweiz unterwegs auf Tour. Die Orte, die er besucht, hat er bedacht ausgewählt. Im Vorfeld konnte man sich bei der Band melden und schreiben, warum Dabu auch in ihrem Ort Halt machen soll. Entscheidend: Eine Textzeile aus dem Song «Miin Ort» musste auf das eigene Dorf zutreffen. Niederstetten SG, Stäfa ZH, Weggis LU und Flüelen UR wurden beispielsweise ausgewählt, weil «i dem Dorf won i her chome, esch de Fuesballclub schwach.»