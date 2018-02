Das Schweizer Frauen-Nationalteam beendet das olympische Eishockey-Turnier mindestens im 6. Rang. Einen Tag nach dem bitteren Ausscheiden im Viertelfinal gegen das Team OAR (2:6) setzte sich die Equipe von Trainerin Daniela Diaz im Platzierungsspiel gegen Korea 2:0 durch.

Wie bereits beim 8:0-Sieg im Vorrundenspiel waren die Schweizerinnen den Koreanerinnen deutlich überlegen. Trotz 53 Torschüssen brachten sie diesmal aber bloss zwei Treffer zu Stande.

Fällanderin trifft, Mönchaltorferin hält dicht

Sowohl die Fällanderin Sabrina Zollinger im Powerplay (17.) als auch Evelina Raselli (39.) waren erstmals an diesem Turnier erfolgreich. Im Tor stand nicht wie in den ersten vier Partien Stammkeeperin Florence Schelling, sondern die Mönchaltorferin Janine Alder. Die 22-Jährige benötigte für ihren Shutout 19 Paraden.

Alder war bereits in Sotschi dabei gewesen, ohne allerdings zum Einsatz zu kommen. In Südkorea feierte die in den USA spielende Mönchaltorferin nun ihre Olympia-Premiere.

Im Spiel um Platz 5 treffen die Schweizerinnen am Dienstag auf den Sieger der Partie zwischen Schweden und Japan. Beide Teams bezwangen sie in der Vorrunde. (sda/zo)