Am vergangenen Wochenende grasten noch die Kühe. Am Samstag findet hier das «Muur rockt» statt. (Foto: Alex Schüpbach)

Wir wollen bewusst anders sein als andere Open Airs», sagt Markus Gaab, Initiant hinter dem «Muur rockt». Er setzt auf Regionalität. So wird zum Beispiel Uster Bräu statt einer international bekannten Biermarke serviert. Auch beim Essen wolle man immer wieder Neues und Spezielles anbieten. Dieses Jahr sei dies Fleisch aus Maur und Alpen-Cola.

Im vergangenen Jahr haben sich die Organisatoren entschieden, das Festival mit freiem Eintritt durchzuführen. «Viele Besucher standen bis 2016 am Zaun und haben sich gefragt, ob sie die zehn Franken Eintritt zahlen wollen. Letztes Jahr kamen diese Personen aufs Festivalgelände», so Gaab. Die Leute würden dann etwas konsumieren und eine Weile bleiben.

Die Finanzen im Griff

Für die Ausgabe 2018 gibt es wieder Neuerungen: «Wir haben nun zusätzlich einen professionellen Securitasservice engagiert, um unsere Leute zu entlasten. Das ist Teil der Bewilligung der Gemeinde», so Gaab. Trotz Mehrausgaben haben die Veranstalter jedoch keine Geldprobleme. «Wir konnten sogar einen Mehrjahresvertrag mit einem Sponsor abschliessen. Das gibt uns finanzielle Sicherheit».

«Auch wenn keine Besucher ans muurrockt kommen würden, würden wir keinen finanziellen Totalschaden erleiden.» Markus Gaab, Initiant hinter dem «Muur rockt»

Das «Muur rockt» wolle nicht das gleiche Schicksal anderer, teils grösserer Open Airs teilen und achte auf die Finanzen, sagt Gaab. «Unsere fixen Ausgaben sind durch die Sponsoren gedeckt. Auch wenn keine Besucher ans muurrockt kommen würden, würden wir keinen finanziellen Totalschaden erleiden.»

Bands mit lokalem Bezug

Beim Programm fällt auf, dass viele der Bands Coverversionen bekannter Songs spielen. «Das ist Zufall», sagt Gaab. Nach der Festivalausgabe 2017 seien die Organisatoren von einigen Bands angefragt worden. «Wir können uns die Bands mittlerweile aussuchen», sagt Gaab. Dadurch sei auch die Qualität der Bands gestiegen. «Die Musiker müssen ihre Instrumente beherrschen, ansonsten sagen wir ihnen lieber ab.» Früher habe man vermehrt Schülerbands engagiert, aber diese brächten nicht mehr dieselbe Leistung, sagt Gaab. «Wenn aber eine qualitativ gute, junge Band da ist, sind wir offen.»

Den Organisatoren ist es wichtig, dass die Bands einen Bezug zu Maur haben, wenn es auch nur einzelne Bandmitglieder sind. So erklärt sich, dass die Oberwalliser Rockband «Revolver» am Greifensee aufritt - dort spielt am Schlagzeug der ehemalige Maurer René Rauser. Oder die Band Ørefik, wo die Sängerin Mary Dale in Maur verwurzelt ist.

«Wir können uns die Bands mittlerweile aussuchen.» Markus Gaab, Initiant hinter dem «Muur rockt»

Da für den Event keine Tickets verkauft werden, können die Organisatoren auch nicht abschätzen, wieviele Besucher kommen werden. «Wir haben unsere Flyer in der ganzen Gemeinde Maur verteilt, um Werbung zu machen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir bei schönem Wetter ’überrannt’ werden», sagt Gaab. Letztes Jahr seien etwa 700 Personen gekommen, dieses Jahr könnten es mehr sein.

Vereinbarungen auf vier Seiten

In Zukunft will man nicht um jeden Preis wachsen. «Die Kapazität vor Ort ist begrenzt. Wir würden wohl keine Genehmigung bekommen, wenn wir sehr viel grösser werden würden», sagt Gaab. Man habe ein paar Ideen für das Zehn-Jahr-Jubiläum im Jahr 2023, jedoch sei noch nichts spruchreif.

Gaab möchte den regionalen Charakter des Open Airs beibehalten. «Das Publikum kennt sich aus der Gemeinde.» Regionale Bands würden auch die Administration vereinfachen. «Wir haben mit den Bands Vereinbarungen über vier Seiten. Versuchen sie das mal mit den Rolling Stones.»