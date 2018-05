Nachdem am Sonntag in Maur ein Auto in einen Acker gefahren ist, sucht die Polizei nun Zeugen. (Symbolfoto: Archiv Züriost)

Auf der Fällandenstrasse in Maur kam es am Sonntag um 18.20 Uhr zu einem Selbstunfall. Ein Auto, das in Richtung Fällandanden fuhr, geriet laut der Kantonspolizei Zürich neben die Fahrbahn und kam in einem Acker zum Stillstand. Es sei zu Sach- und Drittschaden gekommen.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Ereignis machen können, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Tel. 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen. (zo)