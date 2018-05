Blickfang am Mühletag in Maur war für Jung und Alt die durch Wasserkraft betriebene Säge.

Wetterglück hatten die Organisatoren und Besucher des Mühletags der Ausgabe 2018 in Maur: Am Samstag nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, das mit Wasserkraft betriebene Sägewerk in Maur genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die Sägerei stammt aus dem Jahr 1778. Das Gebäude wurde 1976 instandgestellt und das oberschlächtige Wasserrad zwischen 1977 und 1980 Stück für Stück rekonstruiert. Seit 1991 ist die «Sagi Maur» wird seit 2002 jeweils anlässlich des Schweizer Mühlentags demonstriert.

Besonders die Technik hatte es besonders den älteren Besuchern angetan. Eine Festwirtschaft im Freien und diverse Verköstigungsangebote auf dem Gelände an der Burgstrasse in Maur luden zum Verweilen ein. (zo/mav)