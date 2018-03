Nina Hüsser (links) übergibt das Amt als Co-Präsidentin an Nadia Kuhn. (Bild: Facebook)

Die Juso des Kantons Zürich wollen christliche Feiertage wie Weihnachten oder Ostern abschaffen. In einem am Samstag am Parteitag verabschiedeten Religionspapier fordern sie stattdessen nicht religiöse Feiertage, etwa den Internationalen Frauentag.

Junge SVP reagiert

In dem Papier verlangen die Juso auch, dass staatliche Aufgaben wie die Betreuung von Obdachlosen nicht religiösen Gemeinschaften überlassen werden dürfen, wie die Jungpartei mitteilte. Weiter wehrt sie sich gegen den «Mythos einer christlichen Leitkultur» und lehnt die Instrumentalisierung des Islam durch Bürgerliche ab.

Auf die Forderung der Juso hat die Junge SVP Schweiz rasch reagiert. Sie fordert gemäss einer Mitteilung statt Weihnachten und Ostern die Juso abzuschaffen.

«Stark aufgestellte Partei»

Ausserdem kommt es zu einem Wechsel im Präsidium der Juso Kanton Zürich. Nina Hüsser übergibt nach zweieinhalb Jahren als Co-Präsidentin ihr Amt an Nadia Kuhn aus Maur, die bisher Co-Präsidentin der Juso Zürcher Oberland war. «Mit einer stark aufgestellten Partei werden wir uns weiterhin für die 99 Prozent der Bevölkerung einsetzen, die für ihr Geld arbeiten müssen», wird Kuhn in der Medienmitteilung zitiert.

Luca Dahinden, Co-Präsident der Juso Kanton Zürich, ist ebenso wie der restliche Vorstand im Amt bestätigt worden, heisst es in einer Medienmitteilung.