Yves W. Keller (FDP) ist Mitglied der Rechnungsprüfungskommission und will jetzt in den Gemeinderat.

Catherine Gerwig (SVP) ist seit acht Jahren Präsidentin der Rechnungsprüfungkommission und will jetzt in den Gemeinderat.

Am 15. April werden auch in Maur die Gemeindebehörden neu gewählt. Spannend wird die Wahl wohl vor allem bei der Schulpflege; Denn dort steht eine Kampfwahl mit vielen Beteiligten an. Gleich zwölf Kandidaten wollen einen der sieben Sitze ergattern. Der Grund für das grosse Interesse ist vermutlich die Kritik an der Führung der Schule, die den letzten Sommer über, wiederholt auch Medienaufmerksamkeit auf sich zog.

Verschiedene Eltern schrieben Leserbriefe an die Gemeindezeitung «Maurmer Post», in denen sie die Führungsweise und insbesondere die Kritikfähigkeit vom Geschäftsleiter der Schulen Maur, Roberto Gardin, und damit auch der Schulpflegepräsidentin Cornelia Bräker, die ihm vorsteht, angriffen. Der Konflikt schaukelte sich soweit hoch, dass eine Gruppe an einer privaten 1.- August-Feier eine Leiter verbrannte, an die das Schild «Schul-» befestigt war.

Angriff der Bürgerlichen

Im Zuge dieser Ereignisse ist es denn auch nicht überraschend, dass das Schulpräsidium ebenfalls umkämpft ist: Die bisherige Cornelia Bräker (parteilos) wird von Stephan Oehen (FDP) herausgefordert. Für die Schulpflege versuchen die bisherigen Martin Binzegger (SVP), Thomas Hürlimann (BDP), Martin Roduner (SVP) und Caterina Simonet (FDP) sich gegen drei Bürgerliche und drei parteilose Neue zu verteidigen. Für die CVP tritt Claudia Bodmer an. Daneben versucht Cornelia Caflisch (FDP) einen Sitz in der Schulpflege zu bekommen. Filizia Gasnakis, die die Diskussion um die Schulführung mitangestossen hatte, tritt in einem parteilosen Dreierticket gemeinsam mit Rob Labruyère und Johanna Soyer an.

Kampfwahlen fast überall

Das Gemeinderatspräsidium ist hingegen nicht umkämpft. Es tritt alleinig der bisherige Roland Humm (SVP) an. Um die sechs Gemeinderatssitze bewerben sich sieben Kandidaten. Von den bisherigen Mitgliedern versuchen Delia Lüthi (FDP), Urs Rechsteiner (CVP) und Felix Senn (SP) ihren Sitz zu verteidigen. Um die frei werdenden Positionen streiten sich Catherine Gerwig (SVP), Yves W. Keller (FDP) und Gino Pitocchi (Parteilos).

Auch um die fünf Sitze der Rechnungsprüfungskommission (RPK) wird «Reise nach Jerusalem» gespielt. Von den bisherigen treten nur Pascal Scacchi (SVP), der neu als Präsident antritt und Peter Jäggi (FDP) wieder an. Neu wollen die beiden FDP-Kandidaten Alexander Lenzlinger und Karin Stamm, sowie Martina Pfirter (SP) und Daniel Weber (SVP) in der RPK Einsitz nehmen.

Viele neue in Kirchenpflege

In der Sozialbehörde sind ebenfalls vier Sitze zu besetzen. Auf die bewerben sich die bisherigen Bernadette Gerth (parteilos) und Urs Kunz (SVP). Neu wollen in der Behörde Nadia Kuhn (SP), Kaija Niehus (FDP) und Peter Widmer (SVP). Die evangelisch-reformierte Kirchenpflege ist die einzige Behörde, bei der sich gleich viele Kandidaten aufstellen, wie es Sitze gibt. Fürs Präsidium stellt sich einzig der bisherige Karl Walder zur Wahl. Neben ihm treten die bisherigen Ruth Steiner und Katharina Bosshard erneut an. Neu stellen sich auch Evelyn Flachsmann, Nicole Hauri, Markus Käppeli und Jan Seffinga für das Amt zur Verfügung.

