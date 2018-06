GGA Maur hat im letzten Jahr einen Gewinn von 86'000 Franken gemacht. Die Kommunikationsfirma erhöhte den Ertrag gegenüber dem Vorjahr um 8.7 Prozent auf insgesamt 23.4 Millionen Franken. Der Cash-Flow stieg gleichzeitig um über 15 Prozent auf knapp über 4 Millionen Franken. Der Weiterausbau der eigenen Netzinfrastruktur führte zu Investitionen von rund 3.5 Millionen Franken. Das teilte die Firma in einer Medienmitteilung mit.

«Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, das wir in einem harten Verdrängungswettbewerb erzielt haben.», sagt Beat J. Ambühl, Geschäftsführer von GGA Maur. «Erfreulich ist auch unsere Entwicklung auf den Glasfasernetzen. Schliesslich konnten wir dank der Nähe zu unseren Kunden von den Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Abschaltung der analogen Telefonie durch die Swisscom profitieren.»

Die Strategie der GGA Maur als unabhängige Telekomanbieterin mit starker lokaler Verankerung scheint aufzugehen. Laut Mitteilung entwickeln sich die noch jungen Geschäftsbereiche Wholesale – der Bau, Betrieb und Unterhalt von Telekommunikationsinfrastrukturen und -services für andere Kabelnetzbetreiber und Energieversorgungsunternehmen – und IP-Telefonie für Geschäftskunden positiv.

Mit dem Wachstum der Kundenzahlen auf den Open-Access-Netzen in Zürich, Winterthur und Meilen / Herrliberg um 15 Prozent sei der Umsatzanteil dieses Geschäfts auf über 16 Prozent des Gesamtumsatzes gestiegen. Bei den Internetangeboten konnte die GGA Maur die Kundenzahlen halten, ebenso bei den TV-Kunden. Der Rückgang der letzten Jahre im Bereich Fernsehen konnte unter anderem dank MySports gestoppt werden.

Auf Glasfasererschliessung setzen

Dank Investitionen von über 12 Millionen Franken in den vergangenen vier Jahren wurde das eigene Netz massiv ausgebaut, wie die GGA Maur weiter schreibt. Auch die Bandbreitenkapazitäten haben dadurch erhöht werden können. Die GGA Maur konnte daher eine wichtige Phase des Netzausbaus abschliessen.

Neben dem weiteren Ausbau des Glasfasernetzes will das Kommunikationsunternehmen künftig vermehrt auf FTTH – also die Erschliessung mit Glasfasern bis in die Wohnungen setzen. Insbesondere werden ab sofort Neubauten ausschliesslich mit Glasfasern erschlossen.

50 Jahre GGA Maur

Zu ihrem Gewinn kann die Firma ausserdem noch ein Jubiläum feiern. Vor 50 Jahren fiel der Startschuss zur heutigen GGA Maur. Der ursprüngliche Zweck bestand darin, die Häuser des Quartiers Rainholz in Ebmatingen über eine Gemeinschafts-Antennenanlage mit Radio und Fernsehprogrammen zu versorgen.

Seither hat sich die Telekom-Welt rasant entwickelt und die GGA Maur auch. So habe sie sich von der «Quartiergenossenschaft» zum führenden regionalen Kommunikationsunternehmen entwickelt, das seine Produkte in weiten Teilen der Deutschschweiz anbietet – entweder auf dem eigenen Kommunikationsnetz rund um den Greifensee oder auf den Glasfasernetzen von Stadt- und Elektrizitätswerken. (zo)