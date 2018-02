17 Oberländer bewerben sich für den «coolsten Ferienjob der Welt» und nehmen am Online-Voting des «Swiss Arctic Projects» teil. Wer unter die besten zehn kommt, hat die Möglichkeit im Sommer auf dem Forschungsschiff des Fehraltorfers Charles Michel unterzukommen. Zuerst müssen sich die Bewerber in einer weiteren Selektion beweisen. Schliesslich werden fünf Jugendliche mit Michel in die Arktis fahren können.

Kurz vor Schluss des Votings – um Mitternacht wird das «Wahlbüro» geschlossen – haben 15 der Kandidaten aus der Region kaum mehr eine Chance, in die Top zehn zu kommen. Zwei junge Frauen sind aber vorne mit dabei: Die 21-jährige Janine Wetter aus Fehraltorf liegt mit 2513 Stimmen auf dem achten Platz, Giulia Raviola (16) aus Forch folgt mit 2252 Stimmen auf Rang zwölf – die nächstbeste Oberländerin, die Salanderin Noemi Bosshard, erreicht mit über 1000 Stimmen Rückstand Rang 34 und ist damit schon weit abgeschlagen.

Bis Mitternacht kann noch abgestimmt werden. Für Wetter und Raviola heisst das, noch einmal die letzten Kräfte anzuzapfen und in den Sozialen Medien gehörig für sich Werbung zu machen.

Denn darauf basiert das Projekt: Die 16 bis 25-jährigen «Ambassadors» sollen ein grosses Netzwerk mitbringen, um einen möglichst grossen Teil der jungen Generation auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Per Facebook, Twitter, Blog, Youtube, Snapchat oder Instagram sollen die Teilnehmer laufend über ihre Erkenntnisse und Erlebnisse berichten. Später soll daraus auch ein Dokumentarfilm entstehen.

Janine Wetter macht unter anderem mit einem Video Werbung für sich (Quelle: Youtube)