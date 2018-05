Die Sekundarschule Looren wurde in diesem Frühling bereits zum dritten Mal ausgewählt, um bei der internationalen PISA-Studie mitzumachen. Bei der werden die Schulleistungen verschiedener OECD-Länder miteinander verglichen. Im Lehrerzimmer sorgte diese Häufung für «Stirnrunzeln», wie der Sek-Lehrer Jürg Ochsner in einem Interview mit der letzten Maurmer Post sagte.

Ebenso erging es Schulleiter Andreas Rüttimann. «Auch mich hat das sehr erstaunt», sagt er. Die Wahrscheinlichkeit dreimal ausgewählt zu werden, sei unwahrscheinlich. Unter den Lehrern habe man bereits hin und her gerätselt ob die Schule so oft ausgewählt werde, da Maur besonders repräsentativ sei, weil eine Mischgemeinde, die sowohl städtisch als auch ländlich geprägt sei.

Doch die Antwort ist simpler: «Es ist einfach Zufall», sagt Martin Verner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bildungsevaluation an der Universität Zürich, an dem auch die PISA-Studie in der Schweiz betreut wird. Man ziehe im Losverfahren jeweils die teilnehmenden Schulen, wobei man festhalten müsse, dass grössere Schulen eine höhere Chance hätten, ausgewählt zu werden. Dies solle die Chancen der einzelnen Schüler, die in einem zweiten Losverfahren ermittelt würden in allen Schulhäusern gleich gross halten. Mit 180 Schülerinnen und Schülern hat bei der Sekundarschule Looren die Grösse jedoch wohl keine entscheidende Rolle gespielt.

Glück im Spiel

Mit dieser Antwort konfrontiert sagt Andreas Rüttimann scherzhaft: «Ich sollte wohl wirklich öfter Lotto spielen.» In dem Falle habe die Schule wohl wirklich pures Glück gehabt– beziehungsweise Pech, wie man es nehme. «Die Durchführung der Pisa Studien sind schon mit einigem Organisationsaufwand verbunden. »

Die Schüler bekämen von der ungewöhnlichen Häufung allerdings nichts mit. «Es ist jedes Jahr ein anderer Jahrgang, der an den Prüfungen teilnimmt.» Wie die einzelnen Schulen kantonal oder landesweit abschnitten, werde im Übrigen nicht erhoben, so Rüttimann. «Bei der PISA-Studie werden nur Länder miteinander verglichen.»