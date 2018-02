An der Haltestelle «Post» in Binz können Wartende nun endlich wieder sitzen. (Foto: Deborah von Wartburg)

Ein Happy End für Binz. Im Oktober titelte «Regio» noch: «Betagte müssen in Binz im Stehen auf den Bus warten». Fridolin Steinmann aus Binz beanstandete damals, dass vor allem gebrechliche ÖV-Nutzer sehr auf die Bank angewiesen seien. «Mit kaputten Knien und dem Halbtax in den zittrigen Händen» müssten diese nun auf den Bus warten, der nach Zürich nur im Halbstundentakt verkehre und zudem häufig Verspätung habe, hiess es. Steinmann hatte gar beobachtet, wie sich einige Senioren aus Mangel an Alternativen auf den Rand des Abfallkübels setzten.

Engagement wurde belohnt

Früher sei an dieser Stelle noch eine Bank gestanden, sagte Steinmann im Oktober. Diese sei aber im Zuge der Postschliessung in Binz abgerissen worden. Scheinbar wollte der neue Besitzer der Liegenschaft, ein Studio für EMS-Training (Elektrische Stimulation der Muskeln), keine Bank vor der Türe. Steinmann schrieb damals auch einen Leserbrief in der Maurmer Post in dem er seinem Ärger Luft machte. Nun hat sich sein Engagement ausgezahlt.

Schon im Herbst liess der Maurmer Gemeindeschreiber Markus Gossweiler verlauten, dass der Gemeinderat die Bank durchaus für nötig erachte. «Deshalb haben wir im Anschluss direkt das Gespräch mit den Liegenschaftsbesitzern gesucht. Wir sind froh, dass wir schnell eine Lösung finden konnten, die allen passt.» Eigentlich hätten die Haltestelle nie ohne Sitzgelegenheit sein dürfen. Das ganze sei ein Missverständnis gewesen. Denn die Gemeinde war laut Gossweiler damals davon ausgegangen, dass bei dem Bus eine Sitzbank stünde. Die VBZ habe der Gemeinde anscheinend Fotos von allen Bushaltestellen vorgelegt, wobei das Bild von der Haltestelle Post ein altes mit Bank gewesen sei. Darum hätte die Gemeinde nicht reagiert.

Überdachung in Planung

Doch die fehlende Sitzgelegenheit war nicht das einzige, was Steinmann vergangenen Herbst bemängelt hatte. Ihn störte auch, dass es keine Überdachung für die Wartenden gebe. Auch dieses Manko will die Gemeinde nun in die Hand nehmen, sagt Markus Gossweiler. «Wir suchen gerade nach einer Lösung, damit niemand im Regen auf den Bus warten muss.»