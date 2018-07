In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Uster, wenn…» wird gerätselt. «Weiss jemand, was gestern um 18.30 Uhr in Greifensee passiert ist», fragt eine Frau. Statt einer Antwort zu geben, schliessen sich andere User der Frage an. «Würde ich auch gerne wissen» oder «Was war denn los?», schreiben Mitglieder.

Die Antwort: Es war ein Fehlalarm, wie Ralph Marthy, Dienstchef der Stadtpolizei Uster, sagt. «Wir haben die Meldung erhalten, dass auf einem Balkon ein Gasgrill brennen würde.» Die ausgerückten Polizisten und Feuerwehrleute hätten beim Eintreffen jedoch keinen Brand ausmachen können. «Jemand hat fettige Würste grilliert. Das hat den Rauch ausgelöst.»