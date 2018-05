Der Bezirk Uster scheint der rechtsextremen Partei national orientierter Schweizer (Pnos) im Jahresrhythmus ein gutes Parkett für die politische Agitation zu bieten: Rund zwölf Monate ist es her, als die Pnos am Greifenseeufer in Niederuster eine Aufräumaktion durchführte – das dafür notwendige Material war ihr von der Stadt Uster zur Verfügung gestellt worden. Die städtischen Verantwortlichen wussten nichts vom propagandistischen Charakter der «Säuberungsaktion» und wurden so unfreiwillig zum Steigbügelhalter der unheimlichen Patrioten.

Am Sonntag wurde die Greifensee-Region erneut von Exponenten der Pnos aufgesucht: Wie die «Aargauer Zeitung» (AZ) berichtete, versammelten sich rund 50 Parteimitglieder um 13 Uhr im Bereich Grossriet in der Gemeinde Greifensee. Von dort aus machten sie sich auf den Weg zu einer Waldhütte, wo nach einem «Buurezmorge» die Generalversammlung der Pnos abgehalten wurde.

«Ein Privatanlass»

Die Waldhütte gehört zu den Lokalitäten des Migros Sport- und Erlebnisparks Milandia. Sie war von den Rechtsextremen für den Sonntagnachmittag gemietet worden. Um wen es sich bei der Mieterschaft handelte, hätten die Migros-Verantwortlichen allerdings nicht gewusst, sagt Migros-Zürich-Sprecher Christoph Frei. «Uns wurde lediglich gesagt, dass es sich um einen Privatanlass handelt.» Hätte man um den Hintergrund der Mieterschaft und den Zweck der Versammlung Bescheid gewusst, hätte die Migros die Räumlichkeit nicht vermietet, so Frei.

Bedeckt agiert

Bei der Seeufer-Aktion vor einem Jahr hatten sich die Pnos-Exponenten gegenüber der Stadt Uster noch offen als solche zu erkennen gegeben. Dass sie dieses Mal klandestiner verfuhren hat unter anderem damit zu tun, dass sie jüngst mit offiziellen Anfragen mehrfach scheiterten. So zum Beispiel in Dietikon, wo ein mit der Pnos geschlossener Mietvertrag vom Pächter wieder aufgehoben wurde, nachdem die Kantonspolizei Sicherheitsbedenken aufgeführt hatte. Pnos-Sprecher Raphael Rotzer beklagte deshalb gegenüber der AZ einen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Seit dem Vorfall in Dietikon informiere die Pnos nicht mehr vorab, wenn sie eine Veranstaltung plant.

Im Kontakt mit der Polizei

Auch die Gemeinde Greifensee war über einen Auftritt der Pnos auf ihrem Territorium nicht im Bilde, wie Gemeindepräsidentin Monika Keller (FDP) sagt. «Wir wären wohl auch lediglich dann ins Spiel gekommen, wenn zum Beispiel wegen der Nachtruhezeiten um eine Verlängerung am Abend ersucht worden wäre.» Die Greifenseer Behörden stünden nun im Kontakt mit der Kantonspolizei, um einige Fragen zu klären. Diese habe über die Versammlung der Pnos offenbar Bescheid gewusst, so Keller.

Migros-Sprecher Christoph Frei weiss noch nicht, ob der Vorfall etwas an der Mietpraxis der Migros ändert. «Wir haben hunderte von mietbaren Räumlichkeiten und es ist kaum möglich, über jeden Mieter im Bild zu sein», sagt er. Dass unter den Mitarbeitern eine Sensibilisierung stattfindet und diese künftig bei Vermietungen etwas genauer nachfragen, kann sich Frei indes durchaus vorstellen.