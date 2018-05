Die Behindertenparkplätze beim Einkaufszentrum Meierwis in Greifensee werden immer wieder von Unberechtigten blockiert. Dies obwohl sie gekennzeichnet sind. Seit vielen Monaten stellt der 68-jährige Manfred Sutter aus Greifensee dieses Problem fest und ist genervt. «Es passiert aus purer Bequemlichkeit und Faulheit», schreibt er in einem Leserbrief in den «Nachrichten aus Greifensee».

Gegenüber Züriost führt Sutter aus: «Ich habe auch schon beobachtet, wie dadurch Behinderte weiter hinten parkieren mussten und dann weiter laufen mussten.» Es tue ihm jedes Mal leid. «Vor allem, wenn sich die Leute quälen müssen», so Sutter.

«Ich fühle mich verpflichtet»

Der Greifenseer schaut dem Ganzen aber nicht einfach zu, sondern setzt sich für die handicapierten Leute ein. «Ich spreche die fehlbaren Autofahrer an, bekomme dann meistens Ausreden zu hören oder werde sogar angepöbelt. Aber es ist es mir trotzdem wert», so Sutter. Er fühle sich verpflichtet, den Leuten zu helfen, die es sonst schon schwer hätten im Leben. «Sie selber haben ja meistens die Kraft dazu gar nicht mehr, sich gegen solche Missstände zu wehren». Sagt Sutter.

Sutter habe auch schon probiert, bei der zuständigen Immobilienfirma Wincasa, die mit der Bewirtschaftung des Zentrums Meierwis in Greifensee beauftragt ist, Massnahmen zu erwirken. «Ich habe sie gebeten, die etwas ausgewaschene Behinderten-Markierung zu erneuern und eine gut sichtbare Tafel anzubringen», so Sutter. Zwar habe eine Dame der Wincasa ihm versichert, dass jemand vorbeischaue, bisher sei nichts passiert.

Neue Beschriftung

Das wird sich aber bald ändern. Sabrina Frei, Sprecherin der Wincasa, sagt auf Anfrage: «Wir sind über die Situation vor Ort informiert. Mit einer neuen und klaren Beschriftung der Behindertenparkplätze sowie weiteren Revitalisierungsmassnahmen, deren Ausführung bis Herbst 2018 geplant ist, wirken wir dem Sachverhalt entgegen.»

Sutters Einsatz hat sich gelohnt und zumindest beim Meierwis wird nun gehandelt. Doch wie die Stadtpolizei Uster sagt, ist es nicht der einzige Ort, an dem Unberechtigte auf Parkfeldern für Behinderte parkieren. «In Uster haben wir hie und da auch mit Unberechtigten auf Parkfeldern, die für gehbehinderte Personen reserviert sind, zu tun. Zum Beispiel auf dem öffentlichen Parkplatz beim Hallenbad. Im laufenden Jahr haben wir in Uster bislang 21 Ordnungsbussen ausgestellt», sagt Sprecher Enis Feratovic. Und das kommt den fehlbaren Parkierern teuer zu stehen. Laut Feratovic würden 60 Minuten mit einer Busse von 120 Franken taxiert. «Wird länger als 60 Minuten parkiert, kann eine Anzeige an das Statthalteramt oder den Stadtrichter folgen», so Feratovic.

Greifensee hat sonst kein Problem

In Greifensee sei die Situation nicht prekär, sagt die stellvertretende Gemeindeschreiberin Gertrud Pfiffner. «Von den im Jahr 2017 ausgestellten Parkbussen betrafen nur knapp 0,5 Prozent das unberechtigte Parkieren auf den öffentlichen Behindertenparkplätzen.»

In der 5000-Seelengemeinde gibt es auf den öffentlichen Parkplätzen Stationsstrasse und Ländlihölzli je zwei Behindertenparkplätze. «Wenn sich gebüsste Personen bei uns melden, die nicht wissen, dass für das Parkieren auf Behindertenparkplätzen eine Gehbehinderten-Parkkarte notwendig ist, machen wir diese darauf aufmerksam, dass das Strassenverkehrsamt solche Berechtigungen ausstellen kann», sagt Pfiffner.