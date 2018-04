Mitten im Naturschutzgebiet am Greifensee sollen Luxuswohnungen entstehen: Diese Information prangte am Wochenende an einer Tafel am Seeufer. Daneben waren bereits Bauvisiere installiert. Einige Bewohner trauten ihren Augen nicht, waren aufgebracht. Die Verantwortlichen reagierten prompt und verkündeten die erlösende Nachricht: Das Ganze war ein PR-Gag des Amtes für Landschaft und Natur des Kantons Zürich. Sie wollten auf das Jubiläum «75 Jahre Natur- und Landschaftsschutz» aufmerksam machen.



Doch die Aktion war ein Schuss in den Ofen. Denn offensichtlich war niemand in Greifensee in die Aktion eingeweiht. Sogar Gemeindepräsidentin Monika Keller sagte: «Ich war überrumpelt und auch ziemlich hässig. Schliesslich musste ich die ganze Sache ausbaden.» Anwohner hätten sich bei ihr beklagt und sie mit Fragen überhäuft. Auch Frank Auderset vom Verband zum Schutz des Greifensees ist wenig begeistert ob der Aktion. «Ich habe an diesem schönen Samstag fünf Stunden meiner Freizeit geopfert, um Fragen zur Aktion zu beantworten.»

Amt lenkt ein

Wolfgang Bollack, Sprecher der Zürcher Baudirektion, sagt am Montag zu Züriost: «Wir verstehen, dass die Aktion bei einigen Leute für Aufregung gesorgt hat. Das tut uns leid.» Das Ziel, zu veranschaulichen, welchen unschätzbaren Wert unverbaute Schutzgebiete für uns alle darstellen, habe man aber erreicht. «Wir sind beeindruckt, wie rasch und entschlossen sich die Menschen am Greifensee gegen das vermeintliche Vorhaben gestellt haben.»

Ursprünglich wollte die Baudirektion die Info-Tafel und Bauvisiere bis im Mai aufgestellt lassen. Nun haben die Verantwortlichen am Montag entschieden, die Aktion zu beenden. «Bis Ende Woche sind die Bauvisiere und die Info-Tafel weg. Nachdem die Aktion ihr Ziel erreicht hat gibt es keinen Grund, diese noch länger stehen zu lassen», so Bollack. Ab Dienstag werde zudem ein Hinweis auf die Hintergründe der Aktion an der umstrittenen Tafel angebracht.



Damit ist das Thema aber noch nicht erledigt. Wie TeleZüri berichtet hat ein Anwohner Strafanzeige wegen der Guerilla-Aktion gegen Unbekannt eingereicht. Die Staatsanwaltschaft See/Oberland bestätigt dies dem TV-Sender.