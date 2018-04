Die 1. Mannschaft des FC Greifensee wird auch in der nächsten Saison vom Duo Felix Bollmann und Michael Stierli betreut. In Gesprächen sei rasch klar geworden, dass der gemeinsame Weg fortgesetzt werden soll, vermeldet der Verein. Bollmann steht seit der Saison 2015/16 beim FCG in der Verantwortung.

Bollmann freut sich darauf, auch nächste Saison in Greifensee an der Seitenlinie zu stehen. «Die Zusammenarbeit mit dem gesamten Staff macht mir grossen Spass und wir wollen den eingeschlagenen Weg mit den jungen Spielern konsequent weiterverfolgen.»

Der Sportchef will Grenzen verschieben

«Wir sind mit der Arbeit von Felix Bollmann und Michael Stierli sehr zufrieden und sind froh, mit unserem Trainerteam weiterarbeiten zu können», sagt derweil Sportchef Rolf Imhof. «Gemeinsam wollen wir unsere Möglichkeiten ausreizen und möglichst die Grenzen verschieben.»

Derzeit belegt der FCG in der Gruppe 2 der 2. Liga den dritten Platz. Auf Leader FC Uster fehlen nach 16 Runden zwar schon zwölf Punkte, Phönix Seen auf Platz zwei aber hat nur zwei Punkte Vorsprung und ist für die Greifenseer somit in Schlagdistanz. (zo)