In Greifensee lief bereits die zweite Minute der Nachspielzeit, als Fresneda mit einem Dropkick zum zweiten Mal an diesem frühen Abend traf und seinen FC Veltheim zum 3:2-Erfolg schoss. Noch mehr als die Greifenseer dürfte dies den FC Wetzikon geärgert haben: Dieser weist nun zwei Runden vor Schluss einen Rückstand von vier Zählern auf den von den Winterthurern gehaltenen letzten Nichtabstiegsplatz auf.

Nachdem die Gäste früh die Führung vergeben hatten, waren die Greifenseer spielbestimmend, während Veltheim auf Konter setzte. Möglichkeiten erspielten sich indes zunächst beide Mannschaften nicht. Dies änderte sich nach einer halben Stunde, als Fresneda gegen den mitunter defensiv allzu sorglosen FCG zum 1:0 für die Gäste traf. Das Heimteam wirkte beeindruckt und vermochte bis zur Pause keine Reaktion auf den Rückstand zu zeigen.

Erst in der zweiten Hälfte war Greifensee wacher und kam rasch zum Ausgleich, als Burkhart nach eine Schuss Grüters abstauben konnte. Danach dominierten die Greifenseer das Geschehen; mehr als ein Lattenschuss Burkharts resultierte daraus aber nicht. Weil die FCG-Abwehr nach einem langen Ball des gegnerischen Torhüters schlief, lag der FCG 20 Minuten vor Ende gar wieder im Rückstand. Diesen machte er in der 84. Minute dank einem Kopfballtor von Allemann zwar wieder gut. Doch in der hektischen Schlussphase hatten die Gäste noch einmal eine Antwort bereit.

Greifensee - Vetlheim 2:3 (0:1). - Tore: 31. Fresneda 0:1. 53. Burkhart 1:1. 72. 1:2. 84. Allemann 2:2. 92. Fresneda 2:3.