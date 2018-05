Massgeblich beteiligt an Greifensees 2:0-Heimsieg gegen Diessenhofen war der 19-jährige Angreifer Schneiter. Zuerst reüssierte nach einer zunächst intensiven, mit vielen Chancen auf beiden Seiten gespickten, später aber lauen und torlosen ersten Halbzeit unmittelbar nach der Pause nach einer Ecke per Kopf. Und eine Viertelstunde später setzte er noch einen drauf, als er nach einem Durcheinander im Strafraum kam und Greifensee endgültig auf die Siegerstrasse brachte.

Wenig später hätte er gar beinahe einen Hattrick perfekt gemacht. Doch traf er aus fünf Metern nur die Latte. Die Gäste steckten zwar nicht auf und erspielten sich einige Möglichkeiten. Sie scheiterte jedoch an FCG-Keeper Wittensöldner oder erwiesen sich als zu wenig kaltblütig. Dafür wurden sie bestraft, indem Rinderknacht in der 77. Minute alles klar machte. Er erwischte den Keeper in der langen Ecke zum finalen 3:0.

Greifensee - Diessenhofen 3:0 (0:0) – Tore: 46. Schneiter 1:0. 61. Schneiter 2:0. 77. Rinderknecht 3:0.