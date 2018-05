Greifensee startete in Schwamendingen druckvoll und erspielte sich in der ersten halben Stunde mehrere vielversprechende Gelegenheiten. Zu reüssieren vermochten die Gäste aber nicht, und allmählich gelang es den Stadtzürchern, das Geschehen ausgeglichener zu gestalten.

Dies änderte sich im zweiten Abschnitt, in dem der FCG mit zwei schnellen Treffern für klare Verhältnisse sorgte. Erst war Strebel nach einem Eckball erfolgreich und nur wenige Minuten später staubte Grüter zum 2:0 ab. In der Folge kamen zwar auch die Schwamendinger zu einigen Möglichkeiten, doch Schneiter setzte den Hoffnungen des Heimteams mit dem 3:0 kurz vor Schluss ein Ende. Der Ehrentreffer in der Nachspielzeit, der nach einem Fehler in der FCG-Abwehr fiel, war nur mehr kosmetischer Natur.

Schwamendingen - Greifensee 1:3 (0:0). - Tore: 47. Strebel 0:1. 52. Grüter 0:2. 83. Schneiter 0:3. 92. 1:3.