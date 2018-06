Zweitligist Greifensee bezog zum Abschluss der Spielzeit zu Hause gegen Unterstrass eine ärgerlich Niederlage. Obwohl der FCG die Partie nahezu 90 Minuten lang bestimmte unterlag aufgrund von Unkonzentriertheiten in der Hintermannschaft 2:3. Dennoch verbleibt Greifensee im ansprechenden 5. Schlussrang.

Besonders dominant trat das Heimteam in der Anfangsphase auf. Es hielt den Ball gekonnt in den eigenen Reihen und war um einen kontrollierten Spielaufbau bemüht. Auch bei Ballbesitz des Gegners traten die Greifenseer entschlossen auf und setzten diesen jeweils sogleich unter Druck. Nach einer Viertelstunde führte ebendieser zu einem Ballverlusst der Stadtzürcher, den Burkart zum 1:0 zu nutzen wusste. Danach aber versuchten sich die Greifenseer zu sehr im Schönspielen und patzten in der Defensive innert Kürze gleich zweimal. Die effizienten Gäste profitierten beide Mal davon und lagen zur Pause unverhofft 2:1 in Front.

In der zweiten Hälfte änderte sich an den Stärkenverhältnissen kaum etwas: Greifensee bestimmte das Spiel, Unterstrass versuchte sein Glück fast ausschliesslich mit langen Bällen. Es dauerte jedoch bis zur 75. Minute, bis wiederum Burkart den verdienten Ausgleich erzielte. Beim Unentschieden blieb es indes nicht lange, weil sich Greifensee im Spielaufbau erneut einen Fehler erlaubte und sich die Gäste abermals als kaltblütig erwiesen und zum 2:3 trafen. Die Schlussoffensive des FCG war vergebens.

Greifensee - Unterstrass 2:3 (1:2). - 15. Burkart 1:0. 28. Ammann 1:1. 30. Okorie 1:2. 79. Burkart 2:2. 80. Bandli 2:3.