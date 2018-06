Die Schweizer Nationalmannschaft reist am Montag mit einem Sieg im Gepäck nach Russland ab. Das Team von Trainer Vladimir Petkovic gewann das letzte WM-Vorbereitungsspiel in Lugano gegen Japan am Freitagabend mit 2:0.

Ricardo Rodriguez versenkte in der 42. Minute einen Foulpenalty zur Führung, nachdem Breel Embolo im Strafraum zu Fall gekommen war. Den Schlussstand besorgte Haris Seferovic in der 82. Minute nach einer Kopfballvorlage des ebenfalls eingewechselten François Moubandje.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, gab Trainer Vladimir Petkovic den Ersatzleuten die Möglichkeit, sich zu zeigen. Im Mittelfeld kam der Hinwiler Remo Freuler (Atalanta Bergamo) von Beginn weg zum Einsatz.

Seine auffälligste Szene hatte Freuler sogleich in der vierten Minute. Embolos Versuch, den 26-Jährigen anzuspielen, missriet allerdings, weil der Pass zu steil kam. Japans Torhüter Kawashima schnappte sich den Ball. Bis zu seiner Auswechslung in der 64. Minute lieferte Freuler anschliessend wenig Argumente, weshalb er und nicht Blerim Dzemaili an der WM in der Startelf stehen soll.

Freuler, ein Teamplayer

Diese Situation nimmt Freuler gelassen. «Natürlich gebe ich mein Bestes und ich würde gerne spielen. Aber der Entscheid liegt beim Trainer», sagte er in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen. Er betonte, dass es nicht um einzelne Spieler ginge. «Wir sind eine Mannschaft und haben ein Ziel.»

Lieber als über seine Einsatzchancen spricht Freuler über seine Leistungen. «Man hat gesehen, was ich in den letzten zwei Jahren gezeigt habe», so der Hinwiler. In der letzten Saison bestritt er mit Atalanta Bergamo 35 Spiele in der Serie A. Dabei gelangen ihm fünf Tore und drei Vorlagen.

Startspiel gegen Brasilien

Gegen Japan kam der Greifenseer Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) nach der Pause zum Einsatz. Obwohl sich der Verteidiger problemlos in die abgeklärt aufspielende Nati einfügte, dürfte er an der WM mit der Ersatzbank vorliebnehmen müssen.

Für die Schweiz beginnt die WM am 17. Juni gegen Rekordweltmeister Brasilien. (mig/sda)