Sechs Sitze gilt es bei der Erneuerungswahl am 15. April im Gemeinderat zu besetzen, sieben Personen wollen sie haben. Gemeindepräsidentin Monika Keller (FDP) stellt sich dieses Jahr ohne Konkurrenz zur Wiederwahl, als weitere Bisherige treten Markus Bauer, Franziska Graf Schläppi und Bruno Schaerli (alle Aktion G) erneut an.

Dazu kommen drei Neue. Der eine ist Andreas Jakob (FDP), der aktuell Mitglied der Sozialbehörde ist. Die beiden anderen sind wohl den meisten Greifenseern noch von einem früheren Wahlkampf in Erinnerung: Thomas Honegger (Grüne) und Rolf Zollinger (SVP) traten vor rund einem Jahr zur Ersatzwahl in den Gemeinderat an, unterlagen letztlich aber Bruno Schaerli (Aktion G).

Auch in der Primarschule wird es eng

Siebter Gemeinderat ist in der Einheitsgemeinde der Präsident der Primarschulpflege; für dieses Amt stellt sich erneut Daniel Kiper (parteilos) zur Verfügung. Auch Stefan Friedli (FDP) und Barbara Rodrigues (Aktion G) wollen noch eine Amtszeit anhängen. Neu kandidieren Martina Alig Ceesay (Grüne), Furkan Oguz (GLP) und Angela Rudis (CVP). Crispin Derungs (Aktion G) und Maria von Känel (SP) lassen sich nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen.

In der Rechnungsprüfungskommission treten alle Bisherigen wieder an: Bruno Hug (parteilos), Ronald Müller (Aktion G), Renate Riederer (parteilos), Daniel Savary (FDP) und Thomas Weckemann (Aktion G). Den einzigen Wechsel gibt es an der Spitze, von der Ronald Müller ins zweite Glied zurücktritt. An seiner Stelle kandidiert Bruno Hug fürs Präsidium.

Zwei wollen Präsident werden

Spannend wird es auch in der Oberstufenschulpflege Nänikon-Greifensee. Von den Bisherigen wollen es nur Ulrich Schmid (CVP) und Patrick Schoch (Aktion G) noch einmal wissen – und beide kandidieren fürs Präsidium. Der aktuelle Präsident Hansruedi Ammann hat nach zwölf Jahren genug von seinem Amt, auch Claudia Burri (parteilos) und Anette Materna (SP) treten nicht mehr an. Neu kandidieren Thomas Altenburger (BDP), Urs Gabriel (CVP), Heike Krauss (FDP) und Angela Lienhard (Aktion G) – insgesamt also sechs Bewerber für fünf Sitze.

Einen prominenten Abgang gibt es in der Reformierten Kirchgemeinde Greifensee. So tritt Präsidentin Elisabeth Zoccatelli nicht mehr zur Wiederwahl an. Für das Amt stellt sich die Bisherige Ruth Schmid zur Verfügung. Auch Corinne Schreiber möchte nochmals vier Jahre anhängen. Aktuell ist in der Kirchenpflege ein Sitz vakant. Mit der Kandidatur der beiden Neuen Susanne Brasey und Marina Friedli ist das Gremium jedoch bald wieder komplett.

Sozialbehörde ist gewählt



Bereits gelaufen ist die Besetzung der Greifenseer Sozialbehörde. In Stiller Wahl gewählt wurden die vier Bisherigen Andreas Jakob (FDP), Julia Niebergall (parteilos), Anita Ricklin Rutz (Aktion G) und Regula Schuppisser Keuerleber (Aktion G). (zo)