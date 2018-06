Es war ein Hilferuf, der letztes Jahr die Zueriost-Redaktion erreichte: Der alte Lagerraum für die Ausrüstung der Stand-up-Paddler, eine Scheune an der Ecke Breiti-/Dorfstrasse, musste einem Neubau weichen, weshalb sich der Klub auf die Suche nach einem neuen Lager machen musste.

Gemeinde hilft

«Wir sind auf die Gemeinde Greifensee zugegangen, die uns sehr entgegenkam und ein temporäres Lager zur Verfügung stellen konnte», sagt Christian Ohlsen, Kommunikationsverantwortlicher der Greifensee-Dragons. Diese Scheune befindet sich an der Schwerzenbacherstrasse 3,etwa 400 Meter vom bisherigen Standort.

«Die Stand-up-Paddling-Ausrüstung wiegt 10 Kilogramm. Es ist daher wichtig für uns, wenn sich der Lagerort nahe am Wasser befindet». Diese Scheune habe den Vorteil, dass sie ebenerdig ist – die Ausrüstung muss nicht mehr wie in der alten Scheune über eine Leiter getragen werden. Einsteigen auf den See würden die Vereinsmitglieder im Moment bei der Wiese neben dem Freibad, die zu Fuss etwa fünf Gehminuten entfernt ist.

Längerfristig zeichnet sich ebenfalls eine Lösung ab. Am Ländlihölzliweg stehe das Gebäude der alten Fischzucht leer, so Ohlsen. «Dieses Gebäude gehört aber dem Kanton, mit dem wir und die Gemeinde im Gespräch sind.» Ein Bescheid wird im Juli erwartet. Parallel dazu sei der Club auf der Suche nach weiteren Lösungen, da sich die Verhandlungen mit dem Kanton als harzig erweisen würden, so Ohlsen. Falls sich diese Möglichkeit zerschlagen sollte, würde man versuchen, in der temporären Unterkunft bleiben zu dürfen. «Wenn sich aber noch jemand mit einer Alternative bei uns meldet, sind wir sehr interessiert».

Weitere Projekte

Die Verantwortlichen des Klubs sind auch in anderen Projekten stark involviert. Zum einen nehmen die Dragons vom Dienstag, 17. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, an den Klubweltmeisterschaften im Drachenboot in Szeged (Ungarn) teil. «Es ist schwierig vorauszusagen, wie wir da abschneiden werden, da wir die Konkurrenz zum Beispiel aus Russland oder Australien nicht kennen», sagt Ohlsen. Man sehe aber die besten Chancen über die Kurzdistanz von 200 Metern. «Da dies ein sehr teures Unterfangen ist, suchen wir Spender und Sponsoren, um die Kosten zu decken.»

Die Greifensee Dragons wollen an die Klubweltmeisterschaft. (Quelle: Youtube)

Ein weiteres Projekt ist die bevorstehende Taufe eines neuen Drachenbootes heute Freitag, 15. Juni. «Das neue Zehner-Drachenboot wird nach gewohnter chinesischer Tradition getauft», sagt Ohlsen. Dies sei eine spezielle Zeremonie und deshalb auch für die Klubmitglieder etwas ganz besonderes.

