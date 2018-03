Thomas Bürki (parteilos) möchte neu in den Fällander Gemeinderat.

Ruedi Maurer (parteilos) ist seit 2015 im Gemeinderat und war zuvor 30 Jahre lang in der Feuerwehr Fällanden.

Wurde 2017 in den Gemeinderat gewählt: Roland Gretler (SP).

Von einem «vergifteten politischen Klima» war in der Erklärung von Gemeindepräsident Rolf Rufer (FDP) zu lesen, in der er Ende August seinen Verzicht auf eine Wiederwahl verkündete. «In Fällanden wird in der Politik zunehmend auf den Mann gespielt», stand beispielsweise darin. Rufer tritt somit nach nur einer Legislatur wieder ab.

Der politische Dialog in Fällanden ist seit Jahren schwierig. Immer wieder stiessen die Pläne des Gemeinderates bei der Bevölkerung auf wenig Anklang. Dies zeigte sich zum Beispiel bei der Abstimmung über den Verkauf des Fällander Elektrizitätswerk an die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) Ende September 2014. Diesen lehnten die Fällander Stimmberechtigten entgegen dem Plan des Gemeinderates klar ab. Auch im vergangenen Frühling herrschte Uneinigkeit, als es um die Einheitsgemeinde und eine neue Gemeindeordnung ging. Obwohl eine Einheitsgemeinde von allen Ortsparteien ausser der SP befürwortet wurde, lehnten vier von fünf Ortsparteien die neue Gemeindeordnung ab. Die Fällander Stimmberechtigten sagten an der Urne erneut deutlich Nein.

Zwei bekannte Kandidaten

Als Nachfolger von Rolf Rufer wollen sich mit Tobias Diener (FDP) und Maia Ernst (GLP) zwei langjährige Gemeinderäte auf den leicht angekratzten Gemeindethron hieven.

Angesprochen auf das «vergiftete Klima» im Fällander Politbetrieb sowie die Abstimmungsschlappen in den vergangenen Jahren, sagt FDP-Kandidat Tobias Diener: «Ich trete an, weil ich genau diese Sachen ändern will.» Er wolle den Gemeinderat wieder zu einer Einheit formen und die Stimmung innerhalb der Behörde verbessern. «Wichtig ist, dass man als Präsident nicht primär seine eigene Position durchbringen will, sondern auch andere Meinungen als gleichwertig akzeptiert.» Die Vergangenheit wolle er aber ruhen lassen. Er blicke deshalb nur nach vorne.

«Eine 50:50-Sache»

Gegenkandidatin Maia Ernst meint, dass die vergangenen Abstimmungsschlappen eintraten, weil die Mehrheit des Gemeinderates etwas vertrat, das die Bevölkerung nicht wollte. «Die GLP hat die Vorlagen jeweils dezidiert bekämpft. Weitere Ortsparteien haben etliche Interventionen der GLP begrüsst und mitgetragen», sagt Ernst. Dies sei auch der Grund, weshalb sie nun von der Mehrheit der Ortsparteien im Wahlkampf unterstützt werde. «Als Präsidentin würde ich deshalb auch die Meinung aller Parteien, der Bevölkerung sowie aller Gruppen in Fällanden frühzeitig und besser einbinden», so Ernst.

Beide Kandidaten sind sich sicher, dass es ein heisses Rennen um das Gemeindepräsidium geben wird. «Eine 50:50-Sache», sagt Ernst. Diener ergänzt: «Wir schätzen uns beide sehr. Es ist ein anständiger Wahlkampf auf sachlicher Ebene und eine Niederlage würde ich sportlich nehmen.»

Kampfwahl im Gemeinderat

Für den Fällander Gemeinderat gibt es mehr Kandidaten als Sitze. Neben den bisherigen Roland Gretler (SP), Brigit Frick (parteilos), Ruedi Maurer (parteilos), Pierre-André Schärer (parteilos) und den beiden ums Präsidium kandidierenden Tobias Diener und Maia Ernst stellt sich neu auch Thomas Bürki (parteilos) zur Wahl. Die SVP dagegen will mit Jürg Senn wieder einen Sitz im Gemeinderat erobern. Seit Pierre-André Schärer im vergangenen Juni aus der Partei austrat, ist die SVP in der Fällander Exekutive nicht mehr vertreten.

Nur fünf Sitze in der Schule

Zu einer Kampfwahl kommt es auch in der Fällander Schulpflege. Der bisherige Präsident der Schulpflege, Bruno Loher (SP), kandidiert als einziger fürs Präsidium. Nachdem die Fällander Stimmberechtigten im vergangenen September einer Teilrevision der Schulgemeindeordnung zugestimmt hatten, wird die Schulpflege in der kommenden Legislaturperiode von sieben auf fünf Sitze schrumpfen.

Von den heutigen sieben Mitgliedern treten neben Präsident Bruno Loher auch die drei FDP-Mitglieder Ulrich Hohl, Nicole Gebert-Knecht und Beatrice Seiterle-Weiss erneut an. Urs Campell (parteilos), Sandra Darvas Allemann (SP) und Tatjana Feiner (SVP) hatten bereits vor der Abstimmung über die Teilrevision im vergangenen September ihren Rücktritt verkündet. Gegner der Reduktion befürchteten dazumal eine Dominanz der FDP in der Fällander Schulpflege. Mit Manuela Blangey-Saxer (SVP), Sylvia Rüdt-Sturzenegger (parteilos) und Marianne Rüst-Winzenried (parteilos) versuchen nun drei neue Kandidaten diese zu durchbrechen.

Drei leere Sitze in der Kirche

Keine Kampfwahl wird es in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) geben. Der bisherige Daniel Lienhard (SVP) kandiert als einziger für den Vorsitz. Daneben stellen sich drei bisherige und zwei neue Kandidaten zur Wahl. Auch in der Sozialbehörde stellen sich mit Ausnahme von Rico Hauser (SVP) alle bisherigen Mitglieder wieder zur Verfügung. Renato Ventura will den SVP-Sitz halten.

In der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege kandidiert Huldrych Thomann (SVP) erneut fürs Präsidium. Auch die bisherigen Beatrix Auderset (parteilos), Beat Ottiker (parteilos) und Rösli Zeller (parteilos) stellen sich wieder zur Wahl. Die restlichen drei Sitze bleiben dagegen leer.