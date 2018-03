Am Wahlpodium stellte sich heraus, dass Sie zu vielen Themen eine ähnliche Meinung haben. Worin entscheiden Sie sich dann nun konkret?

Maia Ernst: Wir haben sicherlich eine differenzierte Meinung was die Auslagerung der Sozialfälle an die Sozialen Dienste des Bezirks Uster (SDBU) betrifft.

Wo sehen Sie die Gefahren bei einer Auslagerung?

Ernst: Meiner Meinung nach sind wir so zu wenig nah bei den Leuten. Diese brauchen eine Ansprechperson in der Nähe. Bei einer Auslagerung zur SDBU verlieren wir die Fälle aus den Augen.

Herr Diener, Sie sind anderer Meinung?

Tobias Diener: Ja, aber dies würde die Gemeindeversammlung entscheiden. In Bezug auf das Präsidium unterscheiden wir uns aber schon. Als Präsident muss man wissen, wie man gestaltet und führt. Und ich führte in meiner Karriere schon komplexe Organisationen. Zudem bin ich jemand, der auch handelt. Wir werden schliesslich an den Entscheidungen gemessen, die wir treffen und nicht an den kritischen Fragen, die wir stellen.

Ernst: Es mag sein, dass Herr Diener vom beruflichen Hintergrund her mehr Erfahrung hat, ein Unternehmen zu leiten. Ich kann jedoch sagen, dass ich das Ressort Werke nun acht Jahre lang solide und erfolgreich geführt habe. Wenn es darum geht, wie wir die Gemeinde in Zukunft leiten wollen, sind wir uns jedoch sehr ähnlich.

Das heisst?

Ernst: Wir sind uns beide bewusst, dass wir die Bevölkerung mehr einbeziehen müssen. Das heisst für mich, dass wir dem Volk die Fakten rechtzeitig vorlegen und ihnen mehr zuhören. Zudem müssen wir dem Volk die Unterlagen zeigen, die für ein Urteil nötig sind. Dies ist sicherlich ein Mangel aus der Vergangenheit.

Wie wollen Sie die Information in Zukunft angehen?

Diener: Einerseits müssen wir grössere Geschäfte besser planen, sodass wir genügend Zeit haben, verschiedene Interessengruppen und deren Meinungen mit einzubeziehen. Andererseits muss man die Meinungen, die aus der Bevölkerung kommen, auch wirklich ernst nehmen.

Frau Ernst, wie sehen Sie die Sache?

Ernst: Vorwürfe an den Abläufen in der Vergangenheit sind sicherlich berechtigt, darum geht es aber nicht. Künftig müssen wir uns mehr Zeit nehmen, damit die Geschäfte richtig vorbereitet sind.

Können Sie das etwas genauer beschreiben?

Ernst: Die Vorbereitung auf diverse Geschäfte war in der Vergangenheit nicht optimal. Der Gemeinderat wurde oftmals sehr spät informiert und bei wichtigen Entscheidungen stimmten nicht alle Mitglieder zu.

Diener: Wir sind jedoch ein politisches Gremium, in dem es unterschiedliche Haltungen gibt. In Zukunft müssen wir aber mit den Minderheiten besser umgehen als bisher.

Das politische Klima in Fällanden gilt gemeinhin als «vergiftet». Wie empfinden Sie dies selbst?

Diener: Das angeblich vergiftete Klima hat verschiedene Gründe. Zum einen personenbezogene, zum anderen liegt es an der schwindenden Bedeutung der Parteien auf lokaler Ebene. Wir haben viele parteilose Behördenmitglieder. Die Parteien müssen sich deshalb Gehör verschaffen, indem sie Lärm machen und provozieren. Ich finde aber, dass das Klima nicht so vergiftet ist, dass man es nicht wiederherstellen könnte.

Ernst: Ich will nicht schönreden, dass die Situation angespannt ist. Von den Ortsparteien gibt es viel Misstrauen gegenüber dem Gemeinderat, weil diese jeweils zu spät informiert und ihre Anliegen nicht wahr- und aufgenommen wurden. Schlechte Stimmung gibt es auch von Organisationen wie dem «Wohnlichen Fällanden», mit welchen der Gemeinderat das Gespräch abgebrochen hat.

Nehmen wir an, Sie würden zur neuen Gemeindepräsidentin gewählt. Was würde sich unter Ihrer GLP-Führung ändern?

Ernst: Es muss bei wichtigen Geschäften eine andere Planung stattfinden. Wir brauchen eine neue Gemeindeordnung. Hier könnte man auf der Vernehmlassung der vier Ortsparteien aufbauen, die sie vor der gescheiterten Abstimmung im vergangenen Jahr eingereicht haben und auf die der Gemeinderat so gut wie gar nicht einging. Mit den Inputs aus der Vernehmlassung hat man eine gute Diskussionsgrundlage, um damit eine neue Vorlage zu erarbeiten, welche man dann dem Volk und den Parteien vorlegen könnte.

Diener: Der Gemeinderat hat aber auch schon bewiesen, dass er alle Parteien einbinden kann. Bei der neuen Polizeiverordnung hatte man von Beginn an die Bevölkerung und die Parteien aktiv mit einbezogen. Es muss nicht nur der Gemeinderat wollen, sondern auch alle anderen Involvierten müssen bereit sein, einen Schritt zu machen, um aufeinander zu zugehen.

Sie sind wie der bisherige Präsident Rolf Rufer Mitglied der FDP. Könnte dies im Wahlkampf ein Vor- oder Nachteil sein?

Diener: Primär geht es beim Gemeindepräsidium um eine Personenwahl. Trotzdem hat die Partei eine Bedeutung, da sie eine Orientierungshilfe zur Grundhaltung des Kandidaten ist. Ich denke nicht, dass dies ein Nachteil für mich ist, da ich als unabhängige Persönlichkeit bekannt bin.

Sie liessen beide verlauten, dass Sie in Zukunft transparenter arbeiten wollen. Am Wahlpodium gab es eine Frage zum alten Schulhaus, worauf keiner der Kandidaten Stellung bezog. Hat man da nicht eine Chance verpasst, dem Volk Transparenz zu zeigen?

Diener: Aufgrund des geltenden Amtsgeheimnisses könnten wir uns strafbar machen, wenn wir zu diesem laufenden Thema detailliert Stellung beziehen würden. Dazu kommt, dass sich die Podiumsteilnehmer in der Vorbesprechung auf diese Haltung geeinigt haben.

Aber auf Ihrer Wahlhomepage sowie den Flyern stellen Sie sich klar gegen einen Abriss?

Diener: Das habe ich frühzeitig publiziert, nachdem es bereits Leserbriefe zu diesem Thema gab. Dies ist meine Haltung als Bürger, das weitergehende Wissen als Gemeinderat ist hier nicht eingeflossen.

Ernst: Das alte Schulhaus ist ein gutes Beispiel dafür, wie man etwas lange Zeit plant und diskutiert, ohne die Bevölkerung mit einzubeziehen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo diese Wind davon bekommen hat, aber nicht genau weiss, wie es weitergeht. Das macht die Bürger zu Recht sauer. Auch die Eigentümer des Gebäudes, die Kirchgemeinde, wurde bis heute dazu weder informiert noch befragt.

Das alte Schulhaus steht auch im Zusammenhang mit dem Verkehr. Ein wichtiges Thema in Fällanden. Wie wollen Sie den Verkehr begrenzen?

Ernst: Man sollte den Verkehr soweit beruhigen, dass es innerhalb Fällanden wohnlicher wird.

Diener: Der Kanton will schlicht mehr Verkehr durch Fällanden hindurch bringen. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir für den Durchgangsverkehr nicht attraktiver werden.

Wie muss man sich das vorstellen?

Ernst: Einen ersten Schritt haben wir mit den neuen Bushaltestellen auf der Fahrbahn erreicht. Dazu kommen die Rotlicht-Anlagen bei der Dorfeinfahrt mit Busbevorzugung. So stauen sich die Autos ausserhalb des Dorfes. Solche verkehrsberuhigende Massnahmen müssen wir in Zukunft ausbauen.

Welche weiteren Massnahmen schweben Ihnen vor?

Ernst: Beispielsweise breitere Fahrradstreifen, sodass die Strasse enger wird und die Autofahrer langsamer fahren müssen. Eine Idee ist auch eine 30er-Zone auf der Kantonsstrasse.

Diener: Für mich hängt der Verkehr wesentlich mit der Entwicklung eines neuen Zentrums zusammen. Viele wollen das historische Zentrum beim Sternenkreisel wieder. Dies erachte ich als nicht realistisch.

Wo sehen Sie dann das neue Zentrum der Gemeinde?

Diener: Rund um die Zwicky-Fabrik bieten sich spannende Möglichkeiten. Eine Einheitsgemeinde würde die Zentrumsplanung wesentlich vereinfachen, da im Umfeld viel Land der Schulgemeinde ist.

Frau Ernst, auch Sie sprechen sich klar für eine Einheitsgemeinde aus?

Ernst: Es wäre sehr wünschenswert. Somit könnten wir zusammen mit der Schulgemeinde planen. Beispielsweise über die Errichtung von Begegnungszonen. Solche Plätze machen ein Dorf attraktiv. Dort befinden sich Läden, ein Markt, ein Restaurant oder ein Spielplatz. Es ist aber sicher nicht der Sinn und Zweck der Einheitsgemeinde, dass der Gemeinderat dann über die Führung der Schulen und die Unterrichtsgestaltung mitbestimmt.

Gibt es im Gemeindegebiet zu wenig Begegnungsplätze?

Ernst: In Fällanden fehlt lediglich eine Begegnungszone bei der Zwicky-Fabrik. In Pfaffhausen muss dringend etwas unternommen werden. Nach der Schliessung der Poststelle sowie dem einzigen Restaurant, gibt es nun nur noch einen kleinen Laden. In Benglen gibt es einen gut besuchten Laden mit integrierter Poststelle wo sich die Menschen treffen. Zu prüfen bleibt auch in Benglen und Pfaffhausen das Einrichten von Begegnungsorten rund um die Schulhäuser.

Abschliessend: Wenn ich Fällander Bürger wäre, wieso sollte ich Sie wählen?

Diener: Fällanden verfügt über eine nahegelegene und schöne Natur. Trotz vielen kritischen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit haben wir ein aktives gesellschaftliches Leben. Diese Kombination möchte ich mit zahlbaren Steuersätzen in den Mittelpunkt stellen. Ich bin jemand, der die Menschen zusammenbringen will. Alle Geschäfte, die unter meiner Feder an die Gemeindeversammlung gelangten, sind mit einem hohen Ja-Anteil angenommen worden. Daher glaube ich, dass ich meinem Naturell entsprechend integrierend bin und die Leute zusammen an einen Tisch bringen kann.

Ernst: Meine Hauptmotivation für die Kandidatur war, die angespannte Situation zu glätten. Sodass Entscheide wieder mit und für die Bevölkerung gefällt werden. In den letzten Jahren habe ich mich im Gemeinderat stets für die Bevölkerung eingesetzt und die Interessen der Parteien eingebracht. Meine achtjährige Erfahrung im Rat und meine Ausbildung befähigen mich das Präsidium zu führen. Fällanden ist meine Heimatgemeinde, hier bin ich aufgewachsen und das Wohl dieser Gemeinde liegt mir am Herzen.