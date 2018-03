Zu Besuch in der Höhle des Löwen: Flughafen-Zürich-CEO Stephan Widrig besuchte am Montagabend den Verein «Flugschneise Süd – Nein» in Fällanden. Der Besuch scheint sich gelohnt zu haben. Trotz kritischer Fragen bekam Widrig am Ende sogar Applaus von den Gegnern.