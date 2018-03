Er sei ein wenig überrascht, dass seine Tanzpartnerin Linda Fäh und er es ins Finale der neuen SRF-Tanzshow «Darf ich bitten?» geschafft haben, sagt Hendrik Benninger. «Man weiss in dieser Show nie genau, was auf einen zukommt und was für Tänze einem zugeordnet werden», sagte der 35-Jährige kürzlich.

Während sich der Fällander und die ehemalige Miss Schweiz in der ersten Quali-Show am 17. März mit einem Mambo für das Halbfinale qualifizierten, konnten sie das Publikum und die Jury im Halbfinale am vergangenen Samstag mit zwei anderen Tänzen überzeugen. Mit einem Samba sowie einer modernen Performance zu «What is Love?» schafften sie mit 18 Prozent der Stimmen als Drittplatzierte den Sprung ins Finale vom Samstag.

Starke Konkurrenz

Für das Finale wollten die beiden drei verschiedene Tänze einstudieren. Dafür haben Benninger und Fäh jeden Tag mehrere Stunden trainiert. «Wir wollen die beste Performance zeigen und das Publikum begeistern», sagte Benninger. Dies wäre kein leichtes Unterfangen gewesen, da die Konkurrenz sehr stark sei.

Starke Schmerzen

Nun kommt alles anders. Am Donnerstag musste Hendrik Benninger schweren Herzens die Entscheidung treffen, dass er aufgrund seiner Rückenschmerzen unmöglich am Finale teilnehmen kann. Er habe diese Woche bei den Proben schon grosse Probleme gehabt. Nun stehe fest, dass Linda Fäh das Finale mit einem anderen Tanzpartner bestreiten muss. Der ehemalige Schweizer Meister im Lateinamerikanischen Paartanz, der die Schweiz auch schon an mehreren Welt- und Europameisterschaften vertreten hat, wird die Ex-Miss Schweiz als Coach unterstützen. «Linda hat eine gute Bühnenpräsenz, ist hübsch und sehr sympathisch», so Benninger.