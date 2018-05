Und es tauchte ein zusätzlicher Tatgegenstand auf. Hier wurde die Langäristrasse zur Längeristrasse. Es stellt sich also eine neue Frage in der Untersuchung um den Schreibteufel: Haben wir es mit einer Serientat zu tun? (Leserfoto: Roland Baldinger)

Der Tafelsetzer hat an der Maurstrasse die Schulhausstrasse zur «Schuhlhausstrasse» gemacht. (Leserfoto: Roland Baldinger)

In Fällanden muss ein neuer Eintrag im lokalen Idiotikon aufgenommen werden: das Schuhlhaus, pl. die Schuhlhäuser. Im sonst so stillen Dorf hat sich im Laufe seiner Geschichte eine interessante linguistische Deformation entwickelt.

Gebraucht der gemeine Deutschschweizer, der sich an einem strengen Hochdeutsch orientiert (noch etwas altmodisch, aber breit abgestützt), das Wort Schulhaus, wenn er auf das Gebäude, in dem Kinder sich unterrichten lassen, verweist, hat man in Fällanden ein neuen Begriff für diesen Ort erfunden: das Schuhlhaus mit zusätzlichem «h».

Geniale Wortschöpfer?

Über den Hintergrund dieser Wortschöpfung lässt sich nur spekulieren: Wollten die kreativen Wortakrobaten des hiesigen Tiefbauamts mit dem verlängerten «u» auf die lang empfundenen Stunden des Unterrichts hinweisen? Wollten Sie in einem subversiven Akt auf die Lächerlichkeit der Orthografie hinweisen?

Immerhin hatte weder das mittelhochdeutsche Wort für Schüler «schuole» noch das althochdeutsche «skuola» ein «h», warum soll es künftig nicht zwei «h»s haben? Geht es gar um eine Vermengung des Wortes Schuhe mit dem Wort Schule? Vielleicht weil momentan so viele Schüler ihre Schuhe ablaufen, weil sie so unmenschlich lange Schulwege haben?

Man könnte natürlich einwenden, der Grund liege ganz einfach in einem Tippfehler. Doch solange der genaue Ursprung nicht vollständig geklärt ist, sollte man den Tiefbauern durchaus etwas Tiefsinn zutrauen. Schliesslich kommt wahrhaftige Literatur oft unkonventionell daher.