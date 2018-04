Ein Kran ist am Freitagmittag an der Bergstrasse in Fällanden auf ein Wohnhaus gekippt. Wie ein Leser-Reporter zu «20 Minuten» sagte, sei ein Balkon getroffen worden. «Ich weiss nicht, ob zu dem Zeitpunkt jemand in der Wohnung war», so der Leser.

Momentan baue eine Firma dort einen Spielplatz. Der Leser-Reporter sagte: «Das Problem ist, dass die Bergstrasse an diesem Abschnitt relativ steil ist und man den Lastwagen mit dem Kran hätte sichern müssen.» Käme dieser ins Rutschen, könne man ihn kaum mehr aufhalten.

Die Kantonspolizei bestätigt den Unfall. Momentan werde noch abgeklärt, wie es dazu kommen konnte. Personen seien nicht verletzt worden.