Die Konflikte in der Reformierten Kirchgemeinde Fällanden schwellen nicht ab. Schon Anfang 2016 entbrannte in der Kirche ein Streit zwischen zwei Pfarrerinnen. Im Zuge dieses Streites eröffnete der Zürcher Kirchenrat ein Administrativverfahren gegen die Kirchgemeinde Fällanden. Dabei wurde im Januar 2017 auch der Präsident der Reformierten Kirchgemeinde, Huldrych Thomann (SVP), vorsorglich seines Amtes enthoben und durch einen Interimspräsidenten ersetzt. Mit der neuen Amtsperiode hätte nun per 1. Juli 2018 ein neuer Präsident die Leitung übernehmen sollen. Der suspendierte Thomann kandidierte jedoch als einziger und wurde wiedergewählt. In sein ursprüngliches Amt konnte er jedoch nicht zurückkehren. Der Zürcher Kirchenrat gab kürzlich bekannt, dass Thomann bis auf weiteres suspendiert bleibe, solange das laufende Verfahren gegen ihn nicht abgeschlossen sei.

Hohe Honorarrechnung

Somit wird die Kirchgemeinde weiterhin durch Interimspräsident Uwe Müller betreut. Dieser wurde vom Kirchenrat im Frühjahr 2017 nach Fällanden geschickt, um die Wogen zu glätten. Müller geriet zuletzt aber selbst in die Kritik. An der Kirchgemeindeversammlung hatte er für seine Tätigkeiten ein Honorar von 220’000 Franken in Rechnung gestellt. Diese Forderung stiess bei den anwesenden Fällander auf breite Kritik. Dies vor allem, weil die Tätigkeiten von Müller doch ungefähr einem 20 Prozent-Pensum entsprechen.

«Braucht qualifizierte Leute»

Gemäss dem Zürcher Kirchenrat ist ein solches Honorar nicht unüblich. «Die Abrechnung erfolgt jeweils nach Aufwand», sagt Nicolas Mori, Leiter Abteilung Kommunikation bei der Landeskirche. Zudem müsse man berücksichtigen, dass das Honorar der Lohn für eine Firma und nicht für eine einzelne Amtsperson sei.

Müller selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar, da er in den Ferien weilt. Gegenüber dem Kirchenboten «reformiert.» sagte er zuletzt, dass sein Einsatz weit mehr als 20 Prozent umfasse und bestätigte, dass er mit dem Honorar auch Sekretariat, Infrastruktur und Sozialkosten bezahlen müsse. «Dies alles relativiert die Höhe des Betrages», sagt Nicolas Mori von der Landeskirche. In Fällanden herrsche zudem eine schwierige Situation, die an die Substanz gehen könne, so Mori. «Es gibt nur wenige Leute, die für ein solches Amt in Frage kommen. Es braucht qualifizierte Leute mit juristischem Hintergrund und die haben ihren Preis.»

«Vergleichbare Fälle»

Für Uwe Müller selbst, dürfte der Fall nicht neu sein. Bereits vor fünf Jahren wurde er als Sachwalter in der Kirchgemeinde Zürich-Industriequartier eingesetzt. Auch dort gab es an der Versammlung vereinzelte Kritik an seinem hohen Honorar. «Die beiden Fälle sind vergleichbar. Man muss aber immer schauen, wer die Kritik äussert», sagt Nicolas Mori. Im Stadtzürcher Fall war es der aus dem Amt enthobene Präsident.

GPK mit schriftlicher Anfrage

Die anhaltenden Diskussionen um das Honorar des Interimspräsidenten ruft nun auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Landeskirche auf den Plan. Deren Präsident, Bruno Kleeb aus Bauma, hat beim Kirchenrat eine schriftliche Anfrage eingereicht. Die GPK fordert vom Kirchenrat, dass diese die Honorarregelung von Interimspräsidenten überdenkt. Für kurze Einsätze von wenigen Monaten sei das Honorar in Ordnung, sagt Kleeb. «Aber das Honorar in Fällanden ist schlicht zu hoch.»

Die GPK hat auch einen entsprechenden Lösungsansatz. «Wir sind der Meinung, dass man für solche Einsätze im Voraus ein Kostendach erstellen muss», sagt Kleeb. Für ihn ist klar, dass der Kirchenrat den gesamten Ablauf in Zukunft besser regeln muss. «Durch solche Beträge erleidet die Kirche einen Reputationsschaden», so Kleeb.

Auch der Kirchenrat setzt sich nun mit der Thematik auseinander. «Der Fall in Fällanden zieht sich hin und dauert länger als geplant», sagt Nicolas Mori. Aber auch dies sei nichts Aussergewöhnliches. «Ein solches Verfahren ist wie ein Gerichtsfall. Beides braucht eine gewisse Zeit, bis ein Urteil gefällt wird.»

Entscheid bis Ende Jahr

Der Kirchenrat hofft nun aber, dass das Administrativverfahren gegen die Kirchgemeinde Fällanden bis Ende Jahr abgeschlossen sei, sagt Mori. Mindestens solange wird auch noch ein Interimspräsident in Fällanden walten. Wie es danach weitergeht, hängt vom Ergebnis der Administrativuntersuchung ab. Aufgrund dieser Ergebnisse werde der Kirchenrat entscheiden, ob Huldrych Thomann danach wieder in sein altes Amt zurückkehren könne. Andererseits müsste ein neuer Präsident gewählt werden. Allerdings zeigten bereits die vergangenen Wahlen, dass die Ämter in der Kirchenpflege schwer zu besetzen sind. Auch Nicolas Mori denkt, dass es kein einfaches Unterfangen wäre: «Wenn eine Gemeinde einmal durch Konflikte zerstritten ist, ist es schwer neue Personen für ein Amt zu finden. Und Fällanden ist nun leider ein ganz schwieriger Fall.»