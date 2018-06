In Zukunft will sich Rufer einer neuen beruflichen Herausforderung widmen. (Foto: Seraina Boner)

Herr Rufer, Sie hatten einen schweren Stand als Gemeindepräsident. Würden Sie nach den Erfahrungen der letzten vier Jahre nochmals antreten?

Rolf Rufer: Ja, denn ich habe damals aufgrund der gegebenen Umstände die richtige Entscheidung gefällt. Die darauffolgende Kampfwahl hatte ich zwar nicht gesucht, aber das Wahlergebnis war deutlich zu meinen Gunsten. Es waren, trotz all der Nebengeräusche, vier interessante Jahre. Ich konnte in dieser Zeit die Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderates und mit der Schulpflege weiterentwickeln.

Es ist aber richtig, dass schon zu Beginn meiner Amtszeit eine kleine Gruppe von sehr kritischen Bürgern politisch aktiv wurde. Ihr Fokus lag vor allem darin, bei diversen grösseren Geschäften des Gemeinderates und der anderen Behörden das Haar in der Suppe zu suchen. Dies hat uns die Arbeit in der Behörde und in der Verwaltung erschwert.

Als Sie Ihren Abschied bekannt gaben, schrieben Sie, dass im Fällander Politbetrieb zunehmend auf den Mann gespielt werde. Woran machen Sie das fest?

In Fällanden wird mehr als in anderen Gemeinden direkt auf Personen gezielt, sei es gegen Vertreter des Gemeinderates, der Schul- oder der Kirchenpflege. Dies erfolgt häufig in Leserbriefen in der Zeitung. Generell stelle ich aber fest, dass an allen öffentlichen Versammlungen stets die gleichen Votanten auftreten und die Arbeit der Behörden in Frage stellen.

Hegen diese Personen dann einen Groll gegen die Behörden?

Ich kann da nur mutmassen. Die Oppositionspolitik einzelner Parteien hat dazu geführt, dass es zu Parteiaustritten von Exekutivmitgliedern kam. In der neuen Legislatur gehört die Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates keiner Partei mehr an. Das macht es für die Exekutive schwieriger, die Parteien enger in den politischen Prozess einzubeziehen. So ist beispielsweise die wählerstärkste Partei, die SVP, in der neuen Legislatur weder im Gemeinderat noch in der Schulpflege mit einem Mitglied vertreten.

Bei Ihrer Kandidatur vor vier Jahren hatten Sie die SVP noch im Rücken. Weshalb änderte sich dies im Laufe der Legislatur?

Im Vorstand der Fällander SVP kam es zu personellen Wechseln. Die neuen Verantwortlichen politisieren anders als ihre Vorgänger und sind häufig in der Oppositionsrolle. Eine Zusammenarbeit unter den bürgerlichen Parteien gibt es seither nicht mehr. Das sieht man auch daran, dass die SVP im letzten Wahlkampf nicht den FDP-Kandidaten, sondern die Kandidatin der GLP unterstützt hat.

Unter Ihrer Präsidentschaft erlitt der Gemeinderat bei der Abstimmung über das Elektrizitätswerk (EW) sowie bei der Abstimmung über die Einheitsgemeinde – zwei wichtige Volksabstimmungen – Schiffbruch. Weshalb?

Es ist dem Gemeinderat nicht gelungen, der Bevölkerung mit sachlichen Argumenten den Verkauf des EW’s an das EKZ und damit an den Kanton überzeugend darzustellen. Die emotionalen Argumente der Gegner der Vorlage, beispielsweise dass wir unser Tafelsilber verkaufen würden, zeigten Wirkung beim Stimmbürger und führten zu einem deutlichen Nein.

Bei der Vorlage zur Einheitsgemeinde haben einige Parteien die neue Gemeindeordnung bekämpft, obwohl sie sich grundsätzlich für eine Einheitsgemeinde ausgesprochen haben, und damit riskiert, dass der Prozess für die Bildung einer Einheitsgemeinde um Jahre verzögert wird.

Tatsächlich kamen nach den verlorenen Abstimmungen immer wieder Rufe nach mehr Transparenz auf. Haben Sie die Bevölkerung sowie die anderen Parteien zu wenig in die Geschäfte eingebunden?

Seit Anfang 2016 werden alle Gemeinderatsbeschlüsse auf der Gemeindehomepage publiziert. Auch bei der Abstimmung zur Einheitsgemeinde wurden alle Stellungnahmen der Parteien online aufgeschaltet. Man muss die Bevölkerung definitiv mehr einbeziehen als früher. Mit der Informations- und Diskussionsveranstaltung zum alten Schulhaus haben wir einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht.

In Fällanden gibt es beispielsweise mit der bürgerlichen Interessengemeinschaft «für gesunde Gemeindefinanzen» Fällanden sowie der IG «Wohnliches Fällanden» einige Gruppen ausserhalb der Parteilandschaft, die sich einmischen. Macht dies das Politisieren schwieriger?

Grundsätzlich begrüsse ich Gruppierungen, die sich aktiv ins Gemeindeleben einbringen. Wir haben mit beiden Interessengemeinschaften Gespräche geführt. Einzelne Vorschläge, wie beispielsweise die Anschaffung eines mobilen Tempomessgerät, konnten umgesetzt werden. Bei anderen Anliegen, wie zum Beispiel ein weiterer Fussgängerstreifen an der Zürichstrasse, müssen aber die kantonalen Behörden einbezogen werden und die Umsetzung kann sich dadurch um Jahre verzögern. Solche Prozesse sind für Aussenstehende nicht immer leicht zu verstehen.

In der Gemeinde kriselt es an mehreren Stellen. Die Kirchgemeinde steht unter Beobachtung, der Schule wird eine schlechte Budgetierung vorgeworfen und der Gemeinderat informiere mangelhaft. Was läuft in Fällanden falsch?

Wir sollten nicht von der Stimmungslage einzelner Bürger auf das Stimmungsbild in der ganzen Gemeinde schliessen. Ich erlebe die Gemeinde Fällanden anders. Wir haben ein aktives Vereinsleben und sind ein attraktiver Wohnort. Wir haben aber wie jede Gemeinde Herausforderungen, die wir gemeinsam anpacken wollen.

An der letzten Gemeindeversammlung appellierten Sie, dass die Fällander der neuen Behörde doch mehr Vertrauen schenken sollten. Haben Sie dieses Vertrauen während Ihrer Amtszeit vermisst?

Nein, denn ich hatte stets einen grossen Vertrauensbonus, ansonsten wäre ich während meiner 24-jährigen Politkarriere nicht sechsmal gewählt worden. Der Appell war an die notorischen Kritiker gerichtet, die nicht bereit sind, bei Kompromisslösungen Hand zu bieten.

24 Jahre in der Politik sind eine lange Zeit. Was werden Sie mit der neuen freien Zeit anstellen?

Ich darf für meinen ehemaligen Arbeitgeber, die Zürcher Kantonalbank, das Projekt «Züribahn» leiten. Dabei kann ich meine beruflichen sowie politischen Erfahrungen einbringen. Als Ausgleich werde ich als Hobbysportler weiterhin im Fällander Naherholungsgebiet unterwegs sein und mich für den Greifenseelauf oder auch einen Marathon vorbereiten.