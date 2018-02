Am Samstagabend kam es in Dübendorf zu einem Unfall mit zwei involvierten Fahrzeugen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, war kurz vor 18 Uhr ein 76-jähriger Lenker mit drei Begleitern von Fällanden her kommend in Richtung Dübendorf unterwegs.

Als er auf der Fällanderstrasse nach links in den Eigentalweg abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen 41-jährige Lenkerin wurde durch den heftigen Aufprall schwer verletzt, wie die Polizei schreibt.

Im anderen Fahrzeug zog sich die 77-jährige Beifahrerin ebenfalls schwere Verletzungen zu. Der 76-jährige Fahrer sowie die beiden im Fond sitzenden Personen, eine 31-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann, wurden leicht verletzt.

Wegen des Unfalls musste die Fällandenstrasse durch die Feuerwehren Fällanden und Dübendorf während der Unfallaufnahme gesperrt werden. (sda/khe)