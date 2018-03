Das kantonale Tiefbauamt erneuert an der Maurstrasse in Fällanden im Abschnitt der Kehrstrasse bis zum Neuhusweg den Fahrbahnbelag, die Randsteine sowie Teile der Entwässerungsleitungen. Zudem soll die Bushaltestelle «Neuhus» in Fahrtrichtung Maur hindernisfrei ausgebaut werden. Gleichzeitig erneuert die Gemeinde die Kanalisations-, Wasser- und Elektrizitätswerkleitungen. Die Vorbereitungsarbeiten für die erste Phase haben am Montag, 26. März, begonnen.

Die eigentlichen Bauarbeiten, die zu Verkehrseinschränkungen führen, fangen am Dienstag, 3. April, an und dauern bis voraussichtlich Mitte Dezember.

Umleitung signalisiert

Der Verkehr in Richtung Maur wird mit einem Einbahnregime einspurig durch den Baubereich geführt. Der Verkehr Richtung Zürich/Fällanden wird in Maur grossräumig über Ebmatingen und Binz umgeleitet. Die Führung für die Fussgänger ist mit temporären Einschränkungen gewährleistet. Für die Velofahrer und Skater ist eine separate Umleitung signalisiert.

Die Busse werden mit einer Lichtsignalanlage durch die Baustelle geführt, die Buslinie 743 verkehrt normal in beide Richtungen. Die Bauarbeiten für die zweite Phase starten im Frühling 2019 und dauern rund fünf Monate.