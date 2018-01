Bevor das Ensemble vereint summend die Bühne einnehmen konnte, herrschte erstmals pures Chaos. Schauspieler am Plaudern und sich im Stil der Nachkriegszeit 1947 einkleidend. Andrang am Schminktisch. Requisiten und Möbel liegen achtlos irgendwo herum. Andere Schauspieler stehen derweil schon fixfertig im Kostüm bereit für den Auftritt. So auch der Einbeinige auf Stelzen und die Schauspielerin der «Fluss». Sie trägt die Haare lang und grau, die Lippen blau geschminkt.

Die Probe des Theaters Fällanden fand vor Weihnachten zum letzten Mal im Implenia-Gebäude in Schwerzenbach statt. Ohne Kulissen, die braucht es nämlich nicht, auch nicht für die Vorstellungen in der Zwicky-Fabrik.

Inmitten des Publikums

Warum das so ist, erklärte Regisseurin Eva Mann. Bevor sich die Truppe auf das Stück «Draussen vor der Tür» festgelegt hatte, war bereits entschieden: Heuer wird inmitten des Publikums gespielt. Und Mann erläutert weiter: «Der Text ist reich, und das Bühnenbild ist im Text».

Die wirblige Regisseurin zeigte anhand eines Modells, wie das vor sich gehen wird. Für die Zuschauer gebe es nicht «den besten Platz». Alle Plätze seien gleich. Und die Möbel würden rein- und rausgerollt. «Es ist super, dass die Akteure offen sind für Neues und mein Vorschlag ankam.» Es sei das erste Mal, dass sie in Fällanden Regie führe und das gleich mit so einer homogenen Truppe.

Das Theater Fällanden spielt das Stück "Draussen vor der Tür" (Bild: Marcel Vollenweider)

Der Mann ohne Vornamen

Die Kriegsjahre prägten den Autor Wolfgang Borchert so sehr, dass er zurück von der Ostfront das Stück «Draussen vor der Tür» schrieb. Das beklemmende Thema untertitelte er sinnig mit «Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will».

Hauptfigur ist der Kriegsheimkehrer Beckmann, ein Mann ohne Vornamen. Seltsam losgelöst hinkt er durch eine groteske Welt und trifft auf unterschiedliche Menschen. Luki Gadient Harbeke spielt die Männerrolle Beckmanns. Als Zuschauer folgt man ihm, wie die Figur, «der Andere». Er verkörpert das zweite Ich, der Optimist, der ja sagt, wenn Beckmann nein sagt. Einzig das «Mädchen», gespielt von Eva Ruiz Muller, holt den vom Krieg gezeichneten Mann für einen Moment aus seiner Hoffnungslosigkeit.

Geschickt führt die Regisseurin das Ensemble durch die Handlung. Husch verschieben Akteure, als Ratten auftretend, die Requisiten. Musikalisch wird das klassische Soldatenlied «Lili Marleen» eingesetzt.

Im Stück geht es um die Suche nach einem Platz in der neuen Gesellschaft. Wo der Tod fett geworden ist und Gott resigniert hat.

Die Rolle vom Tod steht Franz Müller gut zu Gesicht. Er spielt ihn protzig und höhnisch. Wie fühlt er sich dabei? Der stattliche Mann klopft sich auflachend auf seinen Bauch: «Schauen Sie mich an. Ich bin im Moment ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der Tod kennt keine Rezession.» Und übrigens sei er gut Freund mit Gott.

Jede Rolle ist stimmig besetzt, die Charaktere gut ausgewählt. Freude bekundet auch Luki Gadient Harbeke über ihre Rolle des Beckmanns. Solch tragische Figuren seien für sie reizvoll, und gleichzeitig habe sie grossen Respekt davor.

Jedes zweite Jahr bringt das Theater Fällanden etwas völlig anderes auf die Bühne. Mit der 34. Inszenierung ist das Grundthema sehr ernst. Und ein Stück, wie Regisseurin Mann sagt, das auf grossen Bühnen gespielt wird. Natürlich gebe es Momente, in denen leise Zweifel aufkommen, «ob das wohl eine gute Idee war». Doch sie sei guten Mutes und das Ensemble erfahren. Und sicher ist: Die Zuschauer erwartet eine Aufführung, die unter die Haut geht und auch komische Momente hat. (Elsbeth Stucky)