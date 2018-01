Die FDP Fällanden hat am Berchtoldstag im alten Schulhaus in Fällanden zu ihrem traditionellen Neujahrsapéro geladen und sich der Geschichte des Fällander Waldhuus gewidmet. Alt-Nationalrat Heinz Allenspach rief in seiner Ansprache in Erinnerung: «Persönlich miteinander zu sprechen, ist immer noch der Königsweg.»