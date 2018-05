Wir sitzen hier im Clouds im Zürcher Prime Tower. Hier auf dem Dach habt ihr den Clip zu eurem gemeinsamen Song aufgenommen. Wie war das für euch?

Bligg: Schwindelerregend. Der Turm ist 126 Meter hoch. Ich habe Höhenangst und machte fast die Schraube.

Haben Sie mal über den Rand nach unten geschaut?

Bligg: Ja. Für mich war das nur machbar, weil es zwischen Wand am Rand des Towers und der Plattform noch einen Graben hat. Wäre da nur Wand und dann Abgrund, hätten wir vermutlich abbrechen müssen.

Sie, Marc Sway, haben keine Höhenangst?

Marc Sway: Ein bisschen Höhenangst hat vermutlich jeder auf dieser Höhe. Alles andere wäre nicht normal. Aber es ging. Es windete stark, das forderte uns. Das war kein Zuckerlecken.

Bligg: Wir mussten den Dreh wegen des Windes am ersten Tag sogar abbrechen. Wir hatten grosse Dronen, die durch die Sturmböen gefährdet waren. Dummerweise war der Dreh nur für jenen Tag bewilligt. Daher brauchten wir eine neue Bewilligung. Ein rechtes Unterfangen. Aber wir hatten Glück.

Inwiefern Glück?

Bligg: Am neuen Drehtag hatten wir zunächst mit gutem Wetter gerechnet, dann wars aber grau. Gegen Abend drang plötzlich die Sonne durch und erzeugte eine wunderbare Stimmung, die perfekt zum Song passte. Diese Aufnahmen haben wir jetzt ausschliesslich verwendet.

Weshalb drehen Sie dort einen Clip, wenn Sie Höhenangst haben?

Bligg: Im Vordergrund des Clips stehen ja die Menschen, die man im Video sieht. Wir wollten aber den Refrain etwas aufreissen, damit das Epische des Songs visuell transportiert wird. Plötzlich hatten wir die eigentlich absurde Idee, auf dem Prime Tower zu drehen. Dort hat zuvor noch nie jemand ein Video gedreht. Grossartige Aussicht, wir sind beides Zürcher Künstler. Das passte.

Weshalb sagten Sie: Diesen Refrain muss Marc Sway singen?

Marc Sway: Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Wir haben schon zusammen Songs geschrieben. Nur veröffentlicht hatten wir bis zu «Us Mänsch» nichts. Wir haben uns das auch aufgespart und uns gesagt: Wenn eines Tages der richtige Song kommt, dann machen wir das. Wir haben seit Jahren einen Running Gag. Er fragt mich: «Wann machst du endlich ein Mundart-Album». Und ich sage: «Komm, wir machen jetzt noch kein Mundart-Album.» So geschah es auch bei diesem Song. Ich war in den Ferien, er rief mich an und ich sagte: «Komm, wir machen jetzt noch kein Mundart-Album.» Er dann: «Aber wenigstens einen Mundart-Song. Komm nach Hause. Ich habe einen.» Meine Frau war nicht gerade erfreut, als ich dann tatsächlich nach Hause ging. Sie sagte: «Wenn der Song nicht gut ist, werde ich sauer.» Ich hörte den Song, dann ging es Schlag auf Schlag.

Sie fühlten den Song also?

Marc Sway: Ich fand ihn von Beginn weg grandios, er berührte mich. Ich musste natürlich versuchen, den Song zu meinem eigenen zu machen. Wir feilten nochmals dran und schafften das. Für mich ist dies das Geheimnis des Songs.

Offenbar haben Sie schon mehrere Songs zusammen aufgenommen, aber nicht veröffentlicht. Was ist mit diesen Songs?

Bligg: Wir kennen uns schon so lange, haben die Karrieren gegenseitig beobachtet, wohnen in der Nähe. Wir sind uns schon viel auch musikalisch über den Weg gelaufen. Als Marc ein Studio hatte, machten wir viele Jam-Sessions, die wir auch aufnahmen. Aber so richtig hingesessen und einen Song kreiert, das haben wir erst einmal. Und diesen Song gibt es auch. Er wurde auf einem deutschen Mixtape veröffentlicht. Das war für eine Hiphop-Kleidermarke, dazu gab es ein Promotion-Minialbum. Darauf war unser Song. Vielleicht findet man das Ding auf Google noch. Jedenfalls ist das kein in der Schweiz offiziell veröffentlichter Song.

Marc Sway: Wir schreiben aber auch viel mehr, als letztlich erscheint. Da entstehen gute Songs, die aber nicht aufs Album passen. Das ist normal, Teil unseres Jobs. Dazu kommt, dass wir beide längst etabliert sind. Das gibt auch einen gewissen Druck. Wir wussten: Wenn wir etwas gemeinsam veröffentlichen, dann muss das etwas richtig Gutes sein, etwas, womit wir beide zu 100 Prozent zufrieden sind. Das trifft bei diesem Song zu. Ich weiss noch, wie Bligg zu mir kam, den Song in der zweiten Fassung vorspielte. Meine Kinder waren da, meine Frau auch. Alle hatten Hühnerhaut. Der Song berührte mich richtig.

Sie haben aber doch noch anderes Material in der Schublade. Werdet ihr diese Aufnahmen eines Tages hervorholen und ein Album draus machen?

Bligg: Das fragen alle. Macht ihr ein Album zusammen? Es gibt auch schon lustige Wortkombinationen.

Marc Sway: Blay!

Bligg: Ein interessantes Projekt wäre das schon. Ich bin jetzt lange als Solokünstler unterwegs. Ein Duo-Projekt würde viel Abwechslung in mein Künstlerdasein bringen. Wir hätten eine super Zeit im Studio. Und das Album würde richtig krass, davon bin ich überzeugt. Aber momentan haben wir beide volle Agenden. Wir haben einfach diesen Song für den Moment. Der stösst auf gute Resonanz, das Feedback ist unglaublich. Aber ob er ein Hit wird, wissen wir nicht. Wir machen ein paar Festivals.

Unter anderem Rock the Ring.

Bligg: Genau. Für uns ist das ein bisschen Heimat, da wir ja beide gewissermassen Oberländer Wurzeln haben. Wir werden dort zusammen auftreten. Dazu gibt’s eine Überraschung mit einem dritten Oberländer Gast. Aber dazu kann ich noch nicht viel sagen im Moment. Jedenfalls wird das eine richtige Heimatsshow. Wir werden auch andernorts zusammen auftreten, wo es die Agenda von Marc zulässt. Und mich freut es, mit einem derart ausserordentlichen Musiker auftreten zu können, der mir sogar das Mikrofon während des gesamten Interviews hält.

Marc Sway: Kontrolle nie abgeben, das ist der Grund. Das Schöne mit diesem Song und den gemeinsamen Auftritten, ist das Teilen der Emotionen. Wir beide auf der Bühne, gleichzeitig aber auch mit dem Publikum. Das bringt eine grossartige Energie. Ich werde natürlich bei Bligg zu Besuch sein. Das Schöne daran ist, dass man kommen, ein Puff hinterlassen und einfach wieder verschwinden kann. Ich freue mich grad richtig darauf.



Nochmals zurück zum Song: Weshalb sollte das kein Hit werden?

Bligg: Die Resonanz ist schon gut. Das ist aber auch erwartbar, zumal zwei Fanbases zusammenkommen. Auf Youtube hat der Clip innert kurzer Zeit auch sehr viele Klicks generiert und kam sogar in die Trendcharts. Aber die Radios brauchen immer länger und beginnen den Song erst langsam zu spielen. Das ist dann schon ein Kampf. Den einen Stationen ist der Song zu hart, hat zu viel Rap drin. Es gibt etliche Faktoren. Nur weil Marc Sway und Bligg einen Song gemacht haben, heisst das noch lange nicht, dass es auch ein Hit wird. Letztlich entscheiden darüber die Leute.

Aber Radio-Airplay ist längst nicht mehr so entscheidend für die Hitparade.

Bligg: Das stimmt schon. Streaming-Plattformen sind deutlich wichtiger geworden. Bei uns ist es aber so, dass wir selber schon etwas älter sind, was teilweise auch für unsere Fans gilt. Wir und sie kommen nicht aus der Streaming-Generation. Junge Künstler bauen ihre Karrieren auf Streaming-Plattformen auf. Bei uns sind 65 Prozent der Verkäufe immer noch physisch. Also zumindest bei mir. Auch für uns ist es nicht wirklich einfach, erfolgreich zu sein. Aber wenn das ein Hit wird, dann könnten wir eigentlich schon wieder mal etwas zusammen machen, oder Marc?

Marc Sway: Das ist mal eine gute Ansage.

Haben Sie den Song schon mal live vor Publikum gespielt?

Marc Sway: Wir hatten schon Showcases, vor allem in kleiner Formation. Es ist immer spannend, herauszufinden, ob ein Song auch live funktioniert. Aber die grosse emotionale Premiere für uns ist Rock the Ring. Das freut mich besonders. Denn das ist unsere Heimat und für mich ein würdiger Ort für diese Premiere auf Live-Ebene. Danach gibt’s weitere Festivals. Ich freue mich darauf, gemeinsam an den Open-Airs herumzuschwirren und einander gegenseitig das Catering wegzuessen.

Bligg: Auf grosser Bühne mit vollem Set-Up und grosser Band haben wir den Song noch nie gespielt.

Wie ist Ihre Chemie auf der Bühne?

Bligg: Wir sind auch früher ja schon gemeinsam auf der Bühne gestanden. Das funktioniert gut, das wissen wir beide.

Hält er auf der Bühne auch immer Ihr Mikrofon?

Marc Sway: Kontrolle ist eine gute Sache.

Bligg: Das könnten wir einführen, oder?

Marc Sway: Und plötzlich ist das Mikrofon weg, wenn du’s bräuchtest.

Bligg: Das würdest du nie machen.

Er isst Ihnen doch auch das Catering weg.

Bligg: Sie müssen sich überlegen: Dieser junge Mann hat ein riesiges Programm, arbeitet an eigenen Songs und nichts desto trotz reist er nun mit mir herum für einen Song. Er sitzt den ganzen Tag rum, investiert Zeit, die er auch mit seiner Familie verbringen könnte. Da darf er sich selbstverständlich am Catering so viel bedienen, wie er nur will.

Marc Sway: Bligg, du hast keine Ahnung, dass ich die ganze Familie mitbringe. Tanten, Onkel, alles in allem etwa 25 Leute. Wir sind Südländer. Das ist normal, wir sind immer ein bisschen mehr als angemeldet.