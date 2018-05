«Emotionaler Text», «absolut grandios», «geiler Song»: Die Kommentatoren auf Youtube zeigen sich überschwänglich zu Bliggs neuem Song «Us Mänsch». Er befindet sich auf dem aktuellen Album und ist ein Duett mit Marc Sway.

Sway und Bligg sind nicht nur zwei der grössten Stars der Schweizer Musikszene. Sie haben auch beide Wurzeln im Oberland. Marc Sway lebt in Pfaffhausen in Fällanden, Bligg ist in Bubikon aufgewachsen. Die beiden verbindet zudem seit längerer Zeit eine gute Freundschaft.

Die beiden hätten in den vergangenen Jahren schon diverse Songs zusammen aufgenommen, sagt ihr Promoter Ben Moser. Diese hätten aber nie das Licht der Welt erblickt. «Us Mänsch» sei demnach eine Premiere.

Nun verbindet eine weitere Sache die beiden Künstler: Sie werden am selben Abend des Rock the Rings im Betzholzkreisel in Hinwil auftreten, als Vorbands von Jan Delay am Donnerstag, 21. Juni. Kein Wunder, dass sich die Veranstalter des Festivals fragen, ob die beiden die Gelegenheit nutzen, den neuen Song gemeinsam auf der Bühne zu präsentieren.

Ben Moser beantwortet die Frage schon im Voraus. «Selbstverständlich werden die beiden den Song am Rock the Ring live performen», sagt er. Und zwar zum ersten mal vor Publikum.

Das Video zum Song entstand übrigens auf dem Dach des Zürcher Primetowers. Besonders für Bligg eine grosse Herausforderung: Der Bubiker Rapper leidet unter Höhenangst, wie er sagt.