«Wer immer schon vom eigenen Sitzplatz träumte, kann aufhören zu träumen». Mit diesen Worten preisen die Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) eine Versteigerung auf ihrer Website an. Zum Kauf freigegeben sind zwei Doppel-Bussitze. Der Erlös geht an die Dübendorfer Stiftung Altried, ein Zentrum für Menschen mit Beeinträchtigung.

ÖV-Freaks aufgepasst: für einen guten Zweck versteigern wir 2x2 Bussitze. Infos https://t.co/LLwKub0Hn7 pic.twitter.com/TRPmQadnAZ — VBG (@vbg_news) 21. Dezember 2017

Die beiden Sitzpaare hätten jahrelang im Eingangsbereich der VBG an der Sägereistrasse 24 in Glattbrugg gestanden, erklären die Betriebe. Sie seien also nicht neu, aber in tadellosem Zustand. Jeweils zwei Sitze sind miteinander auf einer Bodenplatte angeschraubt – sie können also nicht getrennt werden.

Die Versteigerung begann am 20. Dezember und endet am 8. Januar um 8 Uhr morgens.

So können Sie mitmachen

Der Grundpreis pro Sitzpaar beträgt 100 Franken. Höhere Gebote können schriftlich über medien@vbg.ch abgegeben werden. Die aktuellen Gebote werden bis zum 8. Januar jeweils einmal täglich aktualisiert und mit dem Vornamen des Steigerers auf der VBG-Webseite veröffentlicht.

Die beiden höchsten Gebote, die bis zum 8. Januar um 8 Uhr eingegangen sind, erhalten je ein Sitzpaar. Die Sitze müssen bei der Stiftung Altried an der Überlandstrasse 242 in 8051 Zürich abgeholt werden und werden gegen Bargeld ausgehändigt.

Weitere Informationen über die Stiftung Altried: http://www.altried.ch

(eka)