Manu Burkart besuchte seinen Bühnenpartner Jonny Fischer in der Andreas Klinik in Cham. (Foto: Instagram)

Jonny Fischer vom Duo Divertimento musste seine Ferien im Piemont ausserplanmässig beenden: Beim Fussballspielen riss seine Achillessehne. Die Operation ist bereits erfolgt. Nun muss der Comedian die nächsten fünf bis sechs Wochen an Krücken gehen, womit sein Egger Bühnenpartner Manuel Burkart vom Unfall ebenso betroffen ist.

Das nächste Mal stehen die beiden am 28. August in Wettingen auf der Bühne. Die Vorstellung ist – wie die meisten – ausverkauft. Karten sind einzig noch für die Auftritte in Luzern und Bern zu haben. Eine Privatvorstellung scheinen die Angestellten der Andreas Klinik in Cham erhalten zu haben. Am Wochenende kam «Herr Doktor Burkart» auf Arztvisite vorbei, wie Fischer zu einem Bild auf seinem Instagram-Account schreibt.

Einzigartige Lacher versprochen

Wie Burkart auf der Bühne mit der eingeschränkten Bewegungsfreiheit seines Kollegen umgeht, bleibt eine Überraschung. Fischers Management verrät gegenüber der «Schweizer Illustrierten»: «Es gibt im Programm gewisse Nummern, die mit einer gerissenen Achillessehne nicht eins zu eins durchgeführt werden können.» Somit gebe es gewisse Anpassungen, diese würden aber mit Sicherheit für viele frische und einzigartige Lacher sorgen.

Ein Ausbruch aus dem Alltagstrott, den die beiden während der dritten Auflage der «Sabbatical»-Tournee wohl auch geniessen werden. (mig)