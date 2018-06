Die Esslinger Tierschutzorganisation Netap und die Stiftung Tier im Recht wollen, dass sich Katzen nicht mehr unkontrolliert vermehren. Sie haben am Dienstag der Bundeskanzlei in Bern eine Petition überreicht. (Foto: PD)

Über 115‘000 Personen und 151 Organisationen unterstützen die Petition für eine Kastrationspflicht von Freigänger-Katzen. Damit haben das in Esslingen ansässige Network for Animal Protection (Netap) und die Stiftung für das Tier im Recht ihr Ziel erreicht und am Dienstag die Unterschriften der Bundeskanzlei in Bern überreicht. Gestartet wurde die Petition im Frühjahr 2016.

«Wir möchten dem Gesetzgeber mit möglichst vielen Unterschriften zeigen, wie viel Unterstützung unser Anliegen in der Bevölkerung hat», sagt Netap-Präsidentin Esther Geisser. Für eine Volksinitiative würden die finanziellen Mittel fehlen.

Tierleid eindämmen

Sie hofft nun, dass sich der Bundesrat und das Parlament mit dem Thema auseinandersetzen, um die übermässige Katzen-Vermehrung einzudämmen und so das Leid der Tiere in der Schweiz zu vermindern.

«In der Schweiz leben zwischen 100'000 und 300'000 herrenlose Katzen. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme besteht auch hierzulande ein Streunerproblem», sagt Geisser. Dies sei mit viel Tierleid, wie etwa Krankheiten, Nahrungsknappheit und qualvollen Tötungen verbunden.