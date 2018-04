Ein Feuerwehrfahrzeug fährt an der Egger Engelstrasse vor. Es ist keine Gefahr in Verzug. Die Vorfahrt bildet vielmehr ein erstes Etappenziel eines vor rund einem Jahr durch den Natur- und Heimatschutzverein Egg gestarteten Projekts. In diesem Projekt werden die bestehenden Nistplätze von Schwalben und Seglern in Egg inventarisiert und die Voraussetzungen und der Schutz für den Mehlschwalbenbestand mit seinen noch gut 17 bekannten Niststandorten und über 40 Nestern verbessert.

Mit der Unterstützung der Egger Feuerwehr konnten die Nistkästen montiert werden. (Foto: Stefan Schneider)

Insgesamt zwölf Nester wurden am Freitag montiert. In Absprache mit dem Gemeinderat hat die Feuerwehr dazu ihr Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Motivierte Feuerwehrleute haben in Fronarbeit das «Schwalbenteam» des Natur- und Heimatschutzvereins Egg dabei unterstützt, die von einem Landwirt im Berner Mittelland produzierten Nisthilfen zu montieren. Dank integrierten Kotbrettern können die Fassaden vor Verschmutzung durch Kot geschützt werden. Bei der Montage der letzten Nester an der Stegstrasse flog in eines der bereits bestehenden Nester im Nachbarhaus das erste Mehlschwalbenpaar des Jahres ein. (zo)