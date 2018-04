Im Rahmen der Modernisierung der Forchbahn-Haltestelle in Egg stehen im Mai Tätigkeiten im Bereich des Fahrtrassees an. Vom Montag, 7. Mai, ab 5.30 Uhr, bis am Samstag, 19. Mai, 5.30 Uhr, wird deshalb der Bahnübergang Rällikerstrasse für den motorisierten Verkehr gesperrt. Während für den Durchgangs- und den Schwerverkehr eine grossräumige Umfahrung über Esslingen und die Forch- sowie die Meilenerstrasse eingerichtet wird, wird der Innerortsverkehr via Forchstrasse, Bahnübergang Hinteregg, Güetlistrasse, Haldenstrasse und Rällikerstrasse umgeleitet.

Neben Arbeiten am Gleistrassee werden die Gleisentwässerung und das Schotterbett ersetzt sowie Kabeltrassees und Kabelschächte erstellt. Gleichzeitig finden Montagearbeiten für die Wartehallen und Haltestelleninfrastruktur sowie an Signalen, Masten und Fahrleitungen statt. Diese Arbeiten passieren teilweise in der Nacht. Vom Sonntag, 6. Mai, bis Samstag, 19. Mai, wird durchgehend von 20 bis 7 Uhr gearbeitet. Weitere Nachtarbeiten sind vom Dienstag, 22. Mai, bis Freitag, 25. Mai, zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr erforderlich.

Aus diesem Grund ist die Nutzung der Forchbahn S18 vom Montag, 7. Mai, bis Freitag, 18. Mai, nur eingeschränkt möglich. Zwischen der Haltestelle Hinteregg und dem Bahnhof Esslingen verkehren Ersatzbusse. Gleiches ist noch einmal zwischen Dienstag, 22. Mai, und Donnerstag, 24. Mai, zwischen 21 und 1.15 Uhr der Fall. Am Wochenende des 12. und 13. Mai werden die Nachtzüge SN18 in Hinteregg gewendet – ohne Ersatzbusse. (zo)