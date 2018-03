Neun Mädchen und Jungen zwischen 7 und 10 Jahren stürmen lärmend das Sitzungszimmer im obersten Stock des alten Schulverwaltungsgebäudes Egg. Sie legen sich auf den Boden, die Füsse an die Heizung. «Nicole, machen wir heute Gaggi-Geräusche?», übertönt ein Mädchen gellend das Quasseln und Schreien seiner Kollegen.

«Setzt euch erst einmal in einen Kreis», tönt es von Nicole Bornemann zurück. Die Kinder gehorchen, nehmen die Füsse von der Heizung und setzen sich auf dem Spannteppich in eine Runde. Bornemann und ihre Kollegin Corinna Dehnert platzieren sich zwischen den Schülern.

«Hörbrillen aufsetzen», ordnet Bornemann an. Die Primarschüler wühlen in einer Plastikbox. Die Hörbrillen sehen aus wie selbstgebastelte Schlafmasken aus Papier, Kunstfell und Glitzer, der Zweck ähnelt eher dem von Scheuklappen: «Die Brillen sollen verhindern, dass die Kinder abgelenkt sind und bewirken, dass sie wirklich zuhören», so Bornemann.

Die Kinder setzen sich ihre «Scheuklappen» freudig auf, nur einer ist traurig weil seine kaputt gegangen ist. Bornemann überlässt ihm die ihre, sie muss jetzt sowieso vorlesen.

«Vom kleinen Maulwurf, der der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat», beginnt sie und liest das bekannte Bilderbuch vor.

Zuhören und selber experimentieren

Seit dem Oktober letzten Jahres treffen sich Dehnert und Bornemann jeden Dienstag zwischen 16 und 17 Uhr mit den Erst- bis Drittklässlern für den «Hörclub». Die Idee stammt vom Verein «Zuhören Schweiz». Bornemann ist durch einen Flyer darauf aufmerksam geworden, die Materialien und eine Grundausbildung für die Leiterinnen werden vom Verein zur Verfügung gestellt. Die Idee: «Wir wollen Kinder auf spielerische Art und Weise für das Zuhören begeistern.»

«Anfangs haben wir vor allem Hörspiele gehört, vorgelesen oder Spiele gespielt», sagt Dehnert, die hauptberuflich Hortleiterin im Rietwies ist. Bornemann leitet den Hort der Schule Zentrum. «Später dann haben wir geübt, verschiedene Charaktere zu sprechen oder Geräusche zu imitieren.» Das finale Projekt des Egger «Hörclubs», ist die Vertonung des Maulwurf-Kinderbuchs.

«Wo ist die Ziege?»

«Das zur Erinnerung», beendet Bornemann ihre Vorleserunde, die «Scheuklappen» dürfen abgenommen werden. «Und jetzt nehmen wir auf.» Dehnert setzt sich neben sie und setzt schwarze Kopfhörer auf, die mit dem blauen Aufnahmegerät in ihrer Hand verbunden sind. «Kennt jedes Kind seine Rolle?», fragt sie. Eifriges Nicken. Dann beginnen sie, das Buch aufzunehmen. Bornemann hält den Text auf einer laminierten Folie in die Höhe, die sprechenden Kinder müssen in die Mitte des Kreises sitzen und alle anderen «mucksmäuschenstill» sein.

«Wo ist die Ziege?», sucht Dehnert das Mädchen dass die Ziege spricht und das noch nicht mitbekommen hat, das es dran ist. «Hier!», meldet sich die Zweitklässlerin Mia. «Maulwurf, Take 7», sagt Dehnert und beginnt die Aufnahme. «Hast du mir auf den Kopf gemacht?», spricht Noah und wird vom Erzähler Flavio abgelöst: «fragte er die Ziege». «Nein», sagt Mia und blökt. «Ich mache so.» Flavio übernimmt wieder: «Und klackediklack purzelten eine Menge malzbonbonfarbenen – Flavio stockt kurz – Knöllchen ins Gras.»

«Ich bin gerne die Ziege, weil die Ziege cool ist», sagt Mia später. Noch lieber wäre sie allerdings eine Maus gewesen, denn «Müsli sind meine Lieblingstiere». Leider gebe es keine Maus in der Geschichte. Auch Noah, der Maulwurfdarsteller, hat Freude an seiner Rolle: «Der Maulwurf ist aber schwierig, man muss mega viel lesen.»

Ab nächstem Jahr als Freifach

Das Hörspiel soll nicht nur aus dem Text des Buches bestehen: Dehnert geht zum nächsten Programmpunkt über. «Überlegt euch, wie ihr das Kaki-Geräusch eures Tieres imitieren könntet.» Die Kinder stürzen sich auf die Kiste mit den Instrumenten und anderen Materialien. «Das Schwein soll doch versuchen, ob es im Waschbecken ein schönes Platschen hinbekommt», sagt Bornemann in die Runde. Der Taube drückt sie eine Tube in die Hand. «Experimentiere mal damit.»

Lärm bricht los im Zimmer. Die Kinder schlagen auf Triangel, lassen Bohnen in Klangschüsseln fallen, einmal weint der Maulwurf-Darsteller Noah weil er hingefallen ist. «Meine Schuld, sorry», schreit der Erzähler Flavio und hilft Noah beim Aufstehen.

«Die Tauben-Kacke ist im Kasten», ruft Bornemann, die das Zimmer zwischenzeitlich mit dem Tauben-Darsteller verlassen hatte. «Kommt und hört es euch an.»

Die Schülerinnen und Schüler kehren in den Kreis zurück und hören sich die Aufnahme der «Tauben-Kacke» an. Damit sind alle zufrieden. «Das Schweinekacki ist aber noch zu leise», sagt Dehnert. Nächste Woche versuchen sie es noch einmal. Für heute ist die Stunde um.

Über Ostern wird Dehnert die vielen Takes zu einem Hörspiel zusammenschneiden, ab Juni wird es auf der Schulwebsite verfügbar sein. Im kommenden Schuljahr soll der Hörclub ins Egger Freifachprogramm aufgenommen werden.