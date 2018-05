Umstritten war die Eröffnung der «Halal-Metzgerei» am Dorfplatz in Egg. Vor rund drei Jahren, im August 2015, eröffnete der neue Geschäftsführer Raif Vejsilovic die Metzgerei Green GmbH. Schon bei der Bekanntgabe der Übernahme durch einen Metzger, der sein Fleisch nach «Halal» Richtlinien weiterverkauft, gab es negative Reaktionen.

Der vorherige Betrieb, die Dorfmetzgerei Alder war beliebt und wurde durch den Zuzug von Migros und Coop aus dem Geschäft verdrängt. Zu gross war die Konkurrenz der Grossverteiler. Inhaber Michael Etienne wollte die Chance trotzdem wahrnehmen und gab Raif Vejsilovic die Möglichkeit, als Geschäftsführer der Metzgerei Green GmbH zu fungieren. Michael Etienne war bei der Eröffnung guten Mutes: Wir sind von keiner Ladenkette abhängig und können unsere Lieferanten frei wählen.» «Aus der Sicht des örtlichen Gewerbes sind wir sehr froh, dass es weiterhin eine Metzgerei am Dorfplatz gibt», sagte Gemeindepräsident Rothenhofer noch im November 2016. Der Betrieb sei eine Aufwertung für Egg.

Schlachten nach «Halal» Methode

«Halal» heisst «zulässig» oder «erlaubt». Für Muslime ist Halal Fleisch wichtig. Besonders streng religiöse Muslime nehmen nur Fleisch zu sich, das nach Halal-Art geschlachtet wurde. In der Schweiz nennt man diese Methode das «Schächten». Dabei werden den Tieren die Halsschlagadern durchtrennt. Mit einem scharfen Messer wird den Tieren bis auf die Knochen die Kehle durchschnitten. Wenn das Tier nicht betäubt ist, erlebt es das Schächten bei vollem Bewusstsein, in Todesangst. Dabei erleidet das Tier erhebliche Qualen und kämpft gegen das Ersticken, bis es innerhalb von zwei bis drei Minuten ausgeblutet ist und stirbt. Diese Prozedur verläuft ohne Betäubung. In der Schweiz ist diese Art des Schlachtens verboten.

Vejsilovic importierte das Halal-Fleisch aus Belgien und Frankreich. In diesen Ländern gibt es bis heute keine Vorschrift die vorgibt, dass Tiere vor der Schlachtung betäubt werden müssen. Das Halal-Fleisch, das Vejsilovic in der Metzgerei Green vertrieb, wurde also nicht nach schweizerischem Gesetz geschlachtet. Der Bundesrat legt darum jährlich ein Importkontingent für Halal-Fleisch fest. Das sind 350 Tonnen Rindfleisch und 175 Tonnen Schaffleisch. Die Metzgerei Green verkaufte pro Monat rund zehn Tonnen Fleisch.

Geringe Akzeptanz

Schon nach der Bekanntgabe der Neueröffnung der Metzgerei, die ihr Fleisch nach der Halal Methode verarbeitet, gab es auch negative Stimmen aus dem Umfeld. Den Zürcher Oberländer erreichten Kommentare wie: «Das ist Tierquälerei!» oder «Schächten ist in der Schweiz verboten», meinte Hans-Ulrich Huber, der Geschäftsführer vom Schweizer Tierschutz (wir berichteten). Geschäftsführer Vejsilovic konnte die Aufruhr nicht verstehen: «Nur die Hälfte unseres Sortiments besteht aus Halal-Fleisch.

Wir verkaufen auch Bratwürste, Filets, Entrecotes und andere herkömmliche Produkte, die vorwiegend von einheimischen Kunden konsumiert werden», sagte er nach der Betriebseröffnung im August 2015. Die CH-Markierung auf den Produkten diente zudem als Beweis, dass es sich um Schweizerfleisch handelte und den gängigen Schlachtrichtlinien der nationalen Gesetzgebung entsprach. Der Geschäftsführer ergänzte: «Unsere Metzgerei unterscheidet sich von anderen nur dadurch, dass wir kein Schweinefleisch verkaufen.»

Eine von Drei

Die Metzgerei Green war eine von drei Metzgereien in der Schweiz, die Halal-Produkte anbot. Für die Muslime in der Umgebung war das Geschäft ein Glücksfall. Es gab Kundschaften aus Männedorf, Meilen, Uetikon und Stäfa. Zwar sei Vejsilovic in vielen Kreisen gut vernetzt gewesen, doch die Distanz und die Zentralität spielten auf Dauer eine zu grosse Rolle. Der Faktor, dass er mit der Metzgerei Green nur einen von drei Betrieben mit Halal-Fleisch-Produkten stellte, spielte ihm trotz dieser Voraussetzung nicht in die Karten. Der Geschäftsführer selbst wollte sich zur Liquidation des Betriebs nicht mehr äussern.