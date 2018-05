Wer schon mal einen Management-Kurs besucht hat, kennt den Grundsatz: Man muss seinen Kunden kennen. Sarah Rüegsegger und Anja Kriesi haben es in dieser Beziehung ganz leicht. Für ihr jüngstes Geschäft, die Übernahme der Kinderbörse «Fröschli» in Egg, kennen sie als Mütter von zusammen sechs Kindern die Bedürfnisse ihres typischen Kunden.

Nicht nur Secondhand-Waren

Nach der Übernahme Mitte Juni wollen die beiden die Räumlichkeiten etwas umgestalten. «Neben einer neuen Einrichtung soll der Laden auch einen neuen Namen und ein neues Logo erhalten», sagt Rüegsegger. Das Sortiment wird ebenfalls erweitert: «Neben den bekannten Second-Hand-Kleidern bieten wir zukünftig auch Neuware an. Ausserdem haben wir ein Mietregal, wo Personen und kleine Firmen handgefertigte Produkte anbieten können.» Das Angebot dieses Mietregals soll regelmässig ausgewechselt werden, um den Kunden immer wieder Neues zu bieten.

Beide Mütter sind Mitte 30 und haben bereits Erfahrung als Selbstständige. Vor dem gemeinsamen Projekt hatte Rüegsegger einen Online-Shop. Kriesi leitet die Spielgruppe Paradiesli in Männedorf. In dieser Spielgruppe haben sich die beiden Frauen vor fünf Jahren kennengelernt. Kriesi wird die private Spielgruppe weiterhin leiten.

Zusammen betrieben sie seit 2017 den Online-Shop yabee.ch. «Wir haben nach etwas gesucht, was wir gerne machen und mit dem Familienleben kompatibel ist», sagt Rüegsegger. In ihrem Shop findet man unter anderem Marken, welche man sonst in der Schweiz nicht fände.

«Wir haben nach etwas gesucht, was mit dem Familienleben kompatibel ist.» Sarah Rüegsegger, neue Inhaberin der Kinderbörse in Egg

«Der Laden in Egg ist eine Erweiterung des Online-Shops. Das Hauptmerkmal liegt aber weiterhin bei den Second-Hand-Produkten», so Kriesi.

«Ich war Kundin in der Kinderkleiderbörse Fröschli. So kam der Kontakt zustande», sagt Rüegsegger. Das Geschäft lief gut, die bisherige Besitzerin muss das Geschäft aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. «Die Börse ist in der grösseren Umgebung bei Familien mit Kleinkindern sehr bekannt», so Rüegsegger.

Sie ergänzen sich gegenseitig

Die neuen Geschäftsführerinnen sagen von sich, dass sie gleiche Vorstellungen davon hätten, wie sich das Geschäfts entwickeln sollte. «Wir ergänzen uns sehr gut: Sarah ist eher der Zahlenmensch, während ich auf der kreativen Seite meine Stärken habe», sagt Kriesi. Rüegsegger fasst es kürzer zusammen: «Es giiget einfach zwischen uns!»